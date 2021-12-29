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29 декабря

«Мина замедленного действия»: как спастись от тромбоза при COVID-19

Тромбоз — одно из самых опасных последствий коронавируса. По словам врачей, такое осложнение встречается сейчас очень часто. Что сделать, чтобы снизить риск образования тромбов после COVID-19, — в материале "Рамблера".

Коронавирус влияет на свертываемость крови и способствует тромбообразованию. Это происходит из-за сильного воспалительного процесса. В Минздраве заявили, что тромбозы могут возникать у 20-30% переболевших коронавирусом. В группе риска пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, атеросклерозом, разными формами васкулита и курильщики.

Чтобы снизить риск тромбоза, в первую очередь необходимо соблюдать здоровый образ жизни, следить за питанием, физической активностью и регулярно посещать терапевтов, кардиологов и гематологов. В рационе должно быть достаточное количество белков, витаминов и микроэлементов. Также важно следить за водным балансом:

"Пить больше воды, потому что часто это связано с обезвоживанием. Не сидеть подолгу в одной позе, особенно за компьютером, потому что кровь стекает вниз и здесь случается ее застой в венах ног, следовательно, риск тромбообразования повышается. Также необходимо заниматься спортом, чаще двигаться", — рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова телеканалу "Москва 24".

Кардиохирург, кандидат медицинских наук Алексей Федоров на своей странице в Facebook написал, что при тромбозе глубоких вен могут отсутствовать симптомы:

"Самое плохое, тромбоз глубоких вен - это как мина замедленного действия, которая может взорваться в любой момент. Зачастую он никак себя не проявляет, могут беспокоить лишь тянущие боли в ноге, небольшая отёчность, набухание подкожных вен. Нередко симптомы могут и вовсе отсутствовать. При этом отрыв тромба вызывает в лучшем случае инфаркт-пневмонию, в худшем - формирование «легочного сердца» и последующую инвалидизацию, либо мгновенную смерть".

Однако тромбоз легко диагностируется, и при своевременном начале лечения антикоагулянтами можно избежать последствий. Кроме того, врач считает необходимым добавить еще одну рекомендацию:

"Считаю оправданным во время болезни применять профилактическую компрессию вен голеней, проще говоря, бинтовать ноги эластичными бинтами. Как делают это в стационаре перед и после операции, а люди, страдающие варикозной болезнью, постоянно. А после болезни найти время и возможность и сделать УЗДГ вен нижних конечностей. Уверен, что эти простые действия могут спасти большое количество жизней".

При этом необходимо ознакомиться с тем, как правильно наматывать эластичные бинты, или использовать компрессионный трикотаж.

Коронавирус,Видео,Тромбоз,Последствия коронавируса,COVID-19,Алексей Федоров,Минздрав РФ,Москва24,
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