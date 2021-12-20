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40 минут назад

Вирусолог об омикрон-штамме: “Требуется в 40 раз больше антител”

Президент Итальянского агентства по лекарственным средствам (Aifa) Джорджо Палу, раскрыл, какой уровень антител должен быть в организме, чтобы противодействовать новому омикрон-штамму коронавирусной инфекции. Об этом он рассказал итальянской газете Corriere della Sera, его слова приводит РИА Новости.

“Некоторые неопубликованные исследования сообщают нам, что для остановки нового вируса требуется в 10-40 раз больше антител, чем тех, которые достаточны для нейтрализации исходного штамма",

– заявил он.

Палу напомнил, что омикрон-штамм способен обходить антитела даже при двойной вакцинации или появившиеся после болезни. Поэтому вирусолог отмечает, что завершающим этапом будет нужна и третья доза вакцины.

“Это схема, которая является частью истории вакцинологии, мы не должны думать, что необходимость делать повторный укол является доказательством неудачи этих средств против COVID”.

Ранее мы писали, что российские ученые оценили версию о разработке омикрона человеком.

Коронавирус,Видео,Сorriere della sera,РИА Новости,
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