Вирусолог об омикрон-штамме: “Требуется в 40 раз больше антител”

Президент Итальянского агентства по лекарственным средствам (Aifa) Джорджо Палу, раскрыл, какой уровень антител должен быть в организме, чтобы противодействовать новому омикрон-штамму коронавирусной инфекции. Об этом он рассказал итальянской газете Corriere della Sera, его слова приводит РИА Новости.

“Некоторые неопубликованные исследования сообщают нам, что для остановки нового вируса требуется в 10-40 раз больше антител, чем тех, которые достаточны для нейтрализации исходного штамма",

– заявил он.

Палу напомнил, что омикрон-штамм способен обходить антитела даже при двойной вакцинации или появившиеся после болезни. Поэтому вирусолог отмечает, что завершающим этапом будет нужна и третья доза вакцины.

“Это схема, которая является частью истории вакцинологии, мы не должны думать, что необходимость делать повторный укол является доказательством неудачи этих средств против COVID”.