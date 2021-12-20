Грозит ли России новая волна коронавируса?

Омикрон-штамм назвали самой большой угрозой здравоохранению

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что новый штамм коронавируса распространяется быстро, а число новых случаев удваивается каждые два-три дня. По подсчетам представителя организации Дэвида Набарро, ситуация будет «в восемь раз серьезнее через неделю и в 40 раз серьезнее через две недели».

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Министры здравоохранения стран G7 признали омикрон-штамм самой большой угрозой для мирового здравоохранения, выразив глубокую обеспокоенность ростом числа заражений.

Штамм по-разному ведет себя в разных странах

Минздрав ЮАР, где впервые был зафиксирован новый вариант коронавируса, сообщил о снижении уровня госпитализаций в стране. 14 декабря в ЮАР представили исследование, выявившее, что для омикрон-штамма характерно более легкое течение болезни, чем для предыдущих вариантов инфекции, в том числе дельта-варианта. При этом южноафриканские медики подчеркнули, что омикрон-вариант распространяется быстрее: на новый вариант коронавируса приходится более 90 процентов заражений в стране.

В Великобритании на омикрон-штамм приходится 37 101 случай коронавируса (общее число заражений, по данным университета Джона Хопкинса, составляет 11 343 594). Новый вариант COVID-19 стал доминирующим в Шотландии и Лондоне. В Англии ожидается быстрый рост заражений омикрон-штаммом, однако, по словам главного врача королевства Криса Уитти, эта волна быстро пойдет на спад.

В США, где уже более 50 миллионов случаев COVID-19, за последнюю неделю заболеваемость выросла на 30 процентов. Как сообщила «Ленте.ру» профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анча Баранова, омикрон выявлен во всех штатах, однако пока на него приходится всего до трех процентов заражений.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что омикрон — наиболее заразный вариант коронавируса из всех, что были зафиксированы с начала пандемии. Президент США Джо Байден предупредил, что людей, не привитых от COVID-19, ждет «суровая зима».

Омикрон-штамм 17 декабря появился в Японии, где ранее заявили о практически чудесном исчезновении коронавируса из-за самоликвидации дельты. Новый вариант зафиксировали у человека, не выезжавшего из страны. Первые случаи заражения в тот же день 18 декабря были выявлены в Египте у трех человек, вернувшихся из туристической поездки. Какую страну посещали путешественники, не уточняется. На Украине 18 декабря также выявили первое заражение омикрон-штаммом коронавируса у туриста, прибывшего из ОАЭ.

О происхождении мутации ведутся споры

Член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии Российской академии наук Петр Чумаков заявил, что омикрон-штамм мог быть создан искусственно. Он высказал мнение, что новый штамм специально разработали «суперослабленным»: «Сейчас решили прекратить пандемию, потому что настала пора решительных изменений в мире. В ближайшие три-четыре месяца будет очень многое меняться. Прекратить пандемию решил тот же, кто ее и запустил».

Научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова Виталий Зверев и заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии ФЕН НГУ Сергей Нетесов считают, что искусственное происхождение омикрона маловероятно.

«Я на 99 процентов уверен, что это никакой не искусственный штамм, потому что вакцинный штамм надо запускать официально, через испытания, а конструировать в очень хорошо защищенной лаборатории и делать это открыто», — выразил мнение Нетесов.

Вирусолог Зверев согласился с ним, отметив, что подобные омикрону мутации происходят в природе.

«Я не думаю, что это создано искусственным путем, потому что такие варианты образуются и в природе. Уже был аналогичный случай, когда в Японии штамм коронавируса мутировал, и в результате вирус как бы сам себя уничтожил», — объяснил Зверев.

В России зафиксировано минимум 27 случаев омикрон-штамма

16 декабря вице-премьер Татьяна Голикова заявила о заражениях, выявленных в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. 17 декабря появились данные еще о двух случаях омикрон-штамма — у жителей Санкт-Петербурга, вернувшихся из Доминиканы и ОАЭ. При этом, по словам главы Минздрава Михаила Мурашко, в стране пока не выявлено тяжелых случаев заражения омикроном. Общее число заражений коронавирусом в России составляет 10 186 823.

Специалисты предупреждают о новой волне коронавируса в России

По словам Анчи Барановой, прогнозы по распространению нового варианта практически не различаются в разных странах. При этом она отметила, что точных данных о патогенности вируса пока нет. Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, в свою очередь, заявил, что волна заболеваемости при омикрон-штамме коронавируса будет в два раза мощнее, чем при дельте.

Как заявил Мурашко, российская вакцина «Спутник V» показывает хорошую вируснейтрализующую активность в отношении омикрон-штамма, особенно у тех, кто прошел ревакцинацию «Спутником Лайт». Об эффективности «Спутника V» говорил и президент Владимир Путин. Ранее он предупредил россиян о быстром распространении омикрон-штамма.

Россиянам посоветовали быть предельно бдительными

На случай, если омикрон-вариант действительно окажется таким стремительным, как опасаются ученые, россиянам необходимо уже сейчас быть максимально бдительными, а тем, кто опасается за свое здоровье, следует скорее купить в аптеках все необходимые препараты, — именно аптеки могут быть главным источником быстрого распространения омикрона, уверена биолог Анча Баранова.