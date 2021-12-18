Биолог рассказала, как защититься от "омикрона"

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова рассказала о правилах, которые помогут защититься от омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщает "Лента.ру".
В первую очередь, отметила эксперт, необходимо перестать носить маски на подбородке и закрывать ими нос. Она также посоветовала заранее собрать домашнюю аптечку для того, чтобы не ходить за лекарствами.
"Потому что тесные аптеки могут вполне быть пунктами распространения коронавируса. Не сомневаюсь, что в начальной стадии заболевания туда пойдут люди за парацетамолом, потому что у них его дома нет. Начихают там, а следом за ними зайдут люди, носящие маски на подбородках и подхватят инфекцию"
По ее мнению, в России стоит ожидать новую волну заболеваемости, вызванную "омикроном", так как прогнозы по его распространению не отличаются от того, что происходит в других странах. Она посоветовала россиянам готовиться к повышению заболеваемости в ближайшие 2-3 дня.