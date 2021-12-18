Биолог рассказала, как защититься от "омикрона"

"Потому что тесные аптеки могут вполне быть пунктами распространения коронавируса. Не сомневаюсь, что в начальной стадии заболевания туда пойдут люди за парацетамолом, потому что у них его дома нет. Начихают там, а следом за ними зайдут люди, носящие маски на подбородках и подхватят инфекцию"