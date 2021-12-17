Как восстановить здоровье после коронавируса

Коронавирусная инфекция уверенно шагает по планете, множится опасными штаммами, а переболевших с каждым днем все больше. Вопросы о лечении, профилактике и восстановлении также растут в геометрической прогрессии. Как прийти в относительную норму и восстановиться после опасной болезни, разбирались с терапевтом - кардиологом, кандидатом медицинских наук, руководителем центра терапии и кардиологии РАН, куратором ковидного госпиталя, ведущим и экспертом телеканала “Доктор” Константином Ивановым.

Существуют общие рекомендации по ведению здорового образа жизни для переболевших коронавирусной инфекцией. Однако, когда мы говорим про ЗОЖ, он должен ассоциироваться исключительно с позитивной картинкой, которую представляет ваш мозг. Не стоит слепо придерживаться тех правил, что диктуют СМИ, родственники или друзья. Да, единые правила есть, но идите по полезному, здоровому, а главное приятному для себя пути восстановления.

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Постковидный ЗОЖ

В условиях гипоксии, следует чаще бывать на воздухе, гулять не менее одного часа в день, но проходить даже не пресловутые 10 000 шагов, а ходить в свое удовольствие, особенно после тяжелого течения болезни и значительного поражения легких.

Для восстановления легких очень полезна дыхательная гимнастика. Например, можно использовать технику Стрельниковой для взрослых и детей, она доступна в сети Интернет. Это будет и дыхательная гимнастика и развлечение для всей семьи, обязательно попробуйте!

Что касается питания, то здесь не все так просто, однако, определенные правила все же есть. В рационе должна присутствовать белковая пища, так как после ковида в организме не хватает белка, альбумина. Должны отсутствовать или быть в минимальном количестве продукты с легкоусвояемыми углеводами, высоким гликемическим индексом. Особенно это важно учесть при наличии сопутствующих заболеваний, таких как сахарный диабет.

В период восстановления, когда основные симптомы болезни ушли, важно добавить в свою жизнь физическую активность. В зимний период времени лучшим выбором станут беговые лыжи или плавание в крытом бассейне.

Восстановить сон

Часто одним из постковидных синдромов является нарушение сна. Это связано с тем, что коронавирус наносит сильный удар по нервной системе. Важно наладить режим и ввести в привычку: ложиться спать в одно и то же время, предварительно проветрить комнату, зашторить шторы, убрать гаджеты, отключить телевизор. Но если проблемы со сном сохраняются продолжительное время, посоветовавшись с врачом, можно подключить прием мелатонина. Кстати одна из главных рекомендаций после перенесенного ковида - это обращение к неврологу и психологу, в том числе,если есть проблемы со сном.

Витамины

Что касается витаминов в таблетках, то здесь нет единой рекомендации для всех, кроме той, чтобы не назначать их самому себе. Для начала необходимо сдать анализы на витамины и микроэлементы и только после того, как врач-терапевт оценит их результаты, можно решать принимать те или иные витамины или нет. Не стоит забывать, что гиперавитаминоз также неблагоприятен, как и гипоавитаминоз, поэтому основные витамины следует получать из продуктов питания. А вот поливитамины - это большое заблуждение, они зачастую содержат несочетаемые друг с другом набор витаминов и не могут работать вместе, поэтому по подбору витаминных комплексов советую проконсультироваться с грамотным нутрициологом.

Что делать с кашлем

Еще одна частая жалоба - это кашель, вопрос, который беспокоит каждого третьего пациента после коронавируса. Если кашель, сухой или влажный, длится 8 недель и более, он уже считается хроническим. Обычно при ковиде кашель сохраняется около 2-3 недель, но здесь важно учитывать индивидуальные параметры: пол, вес, возраст, наличие сопутствующих заболеваний, состояние легких. Применять препараты следует с настороженностью, так как большая часть препаратов от кашля являются не эффективными. Основной совет - увлажнять организм, существенное облегчение приносит достаточное количество жидкости и увлажненное помещение, в котором вы проводите большую часть времени. Если кашель длительный, негативно влияет на качество жизни, вам обязателен прием врача-пульмонолога.

Волосы и десны

Часто люди жалуются на выпадение волос после болезни. Нормой считается, если выпадает около 100 - 150 волос в день, обычно это происходит во время мытья головы или при расчесывании и это физиологический процесс. Если вы заметили большое количество волос на расческе и ваша прическа заметно редеет, то здесь совет один - обратиться к трихологу, так как причин выпадения существуют очень много и для выявления вашей нужно сдавать соответствующие анализы.

При лечении ковида прибегают к терапии низкомолекулярными гепаринами, либо современными антикоагулянтами, нередко именно из-за них появляется кровоточивость десен, если после отмены приема препаратов кровоточивость сохраняется, следует обратиться к стоматологу.