Нет поводов для оптимизма: омикрон захватывает планету

Новый штамм коронавируса, которому дали название "омикрон", по 15-й букве греческого алфавита, продолжает вызывать беспокойство среди людей. Каждый день выявляется все больше и больше случаев заражения, а вчера, 13 декабря, в Великобритании умер первый пациент с омикрон-штаммом коронавируса. "Рамблер" расскажет о нынешней ситуации с омикрон-штаммом в мире, и что об этом говорят профильные специалисты.

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Нет поводов для оптимизма

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Так, на сегодняшний день, омикрон-штамм коронавируса выявлен в 63 странах. Летальных исходов избежать не удалось — в Великобритании зарегистрирована первая смерть от "омикрона". Британский премьер-министр, Борис Джонсон, призвал "отложить в сторону" идею, что заболевание, вызванное омикрон-штаммом, протекает в мягкой форме, и обратить внимание на скорость распространения нового варианта коронавируса. Некоторые полагают, что по последнему пункту он может превзойти вариант "дельта". И, по словам Джонсона, лучшее, что все люди могут сделать в борьбе с вирусом — ревакцинироваться.

В Южной Африке, где и зародился новый вариант вируса, "омикрон" уже практически вытеснил "дельту", которая в последнее время считалась доминирующей в мире. И почти нет поводов для оптимизма, что новый штамм коронавируса окажется менее опасным и положит конец пандемии, как ранее предполагали ученые. Например, Петр Чумаков, вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, некоторое время назад заявил, что омикрон-штамм может быть живой вакциной, то есть созданной природой. Он предположил, что те люди, которые переболеют и перенесут этот штамм коронавируса, станут устойчивыми к болезнетворным вариантам.

Ситуация в мире

На сегодняшний день в Европе самая тревожная ситуация — в Великобритании. По словам главы Минздрава Саджида Джавида, скорость распространения нового штамма является феноменальной, а число инфицированных удваивается каждые два-три дня, в Лондоне около 40 процентов заболевших — с "омикроном". А британский министр ЖКХ, общин и местного самоуправления Майкл Гоув заявил, что "омикрон" с большей вероятностью, чем предыдущие варианты, способен привести к госпитализациям среди полностью привитых.

Также в Дании опубликовали совсем неутешительный отчет по омикрону. Так, известно, что за последние три недели, одинаковый процент заразившихся омикроном и дельтой попадал в больницы. В датском отчете также важные подробности об эффективности вакцин: девять процентов заразившихся омикроном и четыре процента заразившихся дельтой были ревакцинированы.

Что же касается России, то эту разновидность вируса обнаружили у 16 россиян, которые вернулись из Южной Африки, 11 из которых были вакцинированы от коронавируса. Все заболевшие переносят заболевание в легкой форме. Из симптомов у них наблюдается лихорадка, слабость, головная боль, кашель, нарушение сна и катаральные явления. Однако пока неизвестно, насколько российские вакцины эффективны против омикрона. Как отмечают в правительстве, у них также подготовлен план реагирования на случай распространения омикрон-штамма в России.