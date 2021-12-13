"Эпидемия омикрона неизбежна": биолог про заразившихся россиян

«Я думаю, что эпидемия омикрона практически неизбежна. Те 16 человек, про которых сейчас идет речь, это люди, которые вернулись из Южной Африки, и неизвестно, передали ли они кому-нибудь этот вирус дальше. Сейчас основной вопрос: когда именно мы начнем наблюдать этот вирус в популяции, то есть передающимся от одного человека другому человеку в пределах России. Как только мы это увидим, это будет значить, что практически наверняка дальше после этого омикрон будет расти на фоне дельты так же, как это происходит в других странах», — рассказал Базыкин.