"Эпидемия омикрона неизбежна": биолог про заразившихся россиян

Глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал о состоянии прилетевших из ЮАР россиян.
По его словам, сейчас состояние пациентов со штаммом омикрон удовлетворительное, так как люди либо болели, либо были вакцинированы. Об этом сообщает ТАСС.
«Там все в удовлетворительном состоянии, и большинство из них имеет иммунитет», — ответил глава минздрава на соответствующий вопрос.
Ситуацию прокомментировал молекулярный биолог, профессор Сколковского института науки и технологий Георгий Базыкин. Его слова передает Лента.ру.
По мнению биолога, эпидемия омикрона в России неизбежна, так как он заражает тех, кто перенес дельту. Более того, омикрон имеет преимущество в популяциях, которые схожи с Россией по иммунологическому статусу.
«Я думаю, что эпидемия омикрона практически неизбежна. Те 16 человек, про которых сейчас идет речь, это люди, которые вернулись из Южной Африки, и неизвестно, передали ли они кому-нибудь этот вирус дальше. Сейчас основной вопрос: когда именно мы начнем наблюдать этот вирус в популяции, то есть передающимся от одного человека другому человеку в пределах России. Как только мы это увидим, это будет значить, что практически наверняка дальше после этого омикрон будет расти на фоне дельты так же, как это происходит в других странах», — рассказал Базыкин.
Ранее мы сообщали, какие страны закрывают границы из-за омикрона.