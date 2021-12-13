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3 часа назад

"Эпидемия омикрона неизбежна": биолог про заразившихся россиян

Глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал о состоянии прилетевших из ЮАР россиян.

По его словам, сейчас состояние пациентов со штаммом омикрон удовлетворительное, так как люди либо болели, либо были вакцинированы. Об этом сообщает ТАСС.

«Там все в удовлетворительном состоянии, и большинство из них имеет иммунитет», — ответил глава минздрава на соответствующий вопрос.

Ситуацию прокомментировал молекулярный биолог, профессор Сколковского института науки и технологий Георгий Базыкин. Его слова передает Лента.ру.

По мнению биолога, эпидемия омикрона в России неизбежна, так как он заражает тех, кто перенес дельту. Более того, омикрон имеет преимущество в популяциях, которые схожи с Россией по иммунологическому статусу.

«Я думаю, что эпидемия омикрона практически неизбежна. Те 16 человек, про которых сейчас идет речь, это люди, которые вернулись из Южной Африки, и неизвестно, передали ли они кому-нибудь этот вирус дальше. Сейчас основной вопрос: когда именно мы начнем наблюдать этот вирус в популяции, то есть передающимся от одного человека другому человеку в пределах России. Как только мы это увидим, это будет значить, что практически наверняка дальше после этого омикрон будет расти на фоне дельты так же, как это происходит в других странах», — рассказал Базыкин.

Ранее мы сообщали, какие страны закрывают границы из-за омикрона.

Коронавирус,Видео,Михаил Мурашко,Минздрав РФ,Lenta.ru,
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