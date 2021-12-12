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4 часа назад

Ученые спрогнозировали развитие пандемии под влиянием омикрон-штамма

Ученые Лондонской школы гигиены и тропической медицины спрогнозировали развитие пандемии коронавируса с учетом влияния на нее омикрон-штамма. Об этом сообщается в отчете исследования.

Как будет развиваться пандемия под влиянием омикрон-штамма
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Авторы исследования пришли к выводу, что, если не принять дополнительных мер, омикрон-штамм может вызвать новую волну циркуляции вируса, которая в свою очередь приведет к более частым госпитализациям, чем это было в прошлом январе. При оптимистичном подходе в течение зимы в Англии могут умереть 24,7 тысяч человек, при пессимистичном — 74,8 тысяч.

Оптимистичный сценарий предполагает высокий иммунный ответ у граждан страны и эффективность бустерных прививок. В этих условиях, если не принять дополнительных мер, число обращений в больницы может на пике достигать 2 тысяч в день, а в период между 1 декабря и 30 апреля госпитализированы могут быть 175 тысяч пациентов и 24,7 тысяч — умереть, сообщают ученые.

Ранее главный онколог центра «СМ-клиника» Александр Серяков заявил, что заражение новым омикрон-штаммом коронавируса представляет опасность для онкологических больных. Он уточнил, что сочетание COVID-19 с раком в 18 процентах случаев приводит к смерти пациента. При этом из тех, кто попал в больницу, каждый пятый оказывался на искусственной вентиляции легких. По словам Серякова, об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного в девяти регионах России. К такому же выводу пришли зарубежные американские медики.

Коронавирус,Александр Серяков,
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