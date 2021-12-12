Биолог рассказал, как распознать деменцию на ранних стадиях

Кандидат биологических наук Семен Голошейкин перечислил в беседе с радио Sputnik симптомы, указывающие на начало деменции.
"Признаком будущей деменции может быть забывчивость. Кроме наиболее заметного расстройства памяти наблюдается целый ряд умеренных когнитивных нарушений, таких как неспособность к концентрации, планированию, снижение уровня абстрактного мышления",
- сказал биолог.
Голошейкин добавил, что в настоящее время в научных кругах обсуждается связь потери слуха и болезни Альцгеймера. Проблемы со слухом могут быть как ранним проявлением заболевания, так и одним из его факторов риска, объяснил он.
Специалист отметил, что пока не придуманы эффективные методы лечения деменции. Однако Всемирная организация здравоохранения рекомендует пожилым людям умеренные физические нагрузки и тренировку когнитивных способностей с помощью игр на память и логику.
Ранее сообщалось, что силденафил - действующее вещество препарата для лечения эректильной дисфункции "Виагра" - снижает риск развития болезни Альцгеймера.