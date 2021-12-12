Биолог рассказал, как распознать деменцию на ранних стадиях

"Признаком будущей деменции может быть забывчивость. Кроме наиболее заметного расстройства памяти наблюдается целый ряд умеренных когнитивных нарушений, таких как неспособность к концентрации, планированию, снижение уровня абстрактного мышления",

Голошейкин добавил, что в настоящее время в научных кругах обсуждается связь потери слуха и болезни Альцгеймера. Проблемы со слухом могут быть как ранним проявлением заболевания, так и одним из его факторов риска, объяснил он.