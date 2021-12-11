На ферме норок в Латвии начал неконтролируемо мутировать коронавирус

На латвийской звероферме, где разводят норок, выявлена неконтролируемая мутация COVID-19, в связи с чем вся популяция в 100 тысяч животных может быть уничтожена. Об этом сообщает портал Delfi.

Отмечается, что мутации развиваются с начала весны 2021 года, когда на звероферме SIA Baltic Devon Mink впервые выявили норок, болеющих коронавирусом. Заражались и сотрудники фермы, в связи с чем ученые на основе полученных образцов вируса сделали вывод, что COVID-19 неоднократно и легко передавался от человека к норке и обратно.

В латвийском Центре изучения биомедицины (BMC) заявили, что передачу вируса между животными в принципе нельзя контролировать, и неизвестно, какие новые мутации вируса могут появиться среди них. Среди новых мутаций были выявлены и потенциально опасные, которые, по мнению Центра, могут снизить эффективность вакцин. Исследователь Центра Монта Бривиба даже предположила, что их можно было бы назвать «латвийским штаммом».

В компании, владеющей зверофермой, заверили, что среди норок на ферме нет повышенной смертности и симптомов заболевания, и что там действует строгий протокол безопасности в отношении сотрудников. Однако в BMC заявили, что не видят другого решения, кроме как уничтожения популяции зверьков.

Соответствующая рекомендация, отмечает издание, была передана в латвийский оперштаб для передачи в правительство, однако конкретного решения пока нет. Ущерб компании в случае уничтожения норок будет измеряться в миллионах евро.