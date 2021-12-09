«Зима обещает быть неприятной»: что пишут врачи про омикрон

"Я совсем не вирусолог и не иммунолог, так что не претендую вообще ни на что. Но для врача-клинициста, как и для большинства гражданского населения, не особенно важно, какие рецепторы стимулирует тот или иной белок вируса или какие наборы его нуклеотидов совпадают с геномом человека, рыбы или нотами третьей части Лунной Сонаты. Главное для нас – понять, как эта штука может нагадить. И вот тут пока информации слишком мало. Вариант этот появился в Южной Африке и понятно только то, что он распространяется не хуже Дельты, захватившей весь мир за пару месяцев".