«Зима обещает быть неприятной»: что пишут врачи про омикрон

Омикрон-штамм — самая обсуждаемая сегодня тема, касающаяся коронавируса. Из-за его распространения страны снова вводят ограничения и закрывают свои границы. Что думают о новой мутации вируса врачи — в материале "Рамблера".
Врач реаниматолог в одной из больниц Нью Йорка Евгений Пинелис высказался о ситуации с коронавирусом и новом штамме на своей странице в Facebook. По словам медика, в этом году у них гораздо больше пациентов, чем раньше, не только из-за инфекций:
"Даже в относительно благословенные летние месяцы при почти полном отсутствии ковида и других вирусов реанимация была заполнена до отказа. Сейчас жонглирование пациентами между несколькими реанимациями и соседними больницами приняло перманентный характер".
Как написал врач, одни говорят, что омикрон гораздо опаснее предыдущих штаммов, другие же считают, что он приведет к концу пандемии:
"С момента появления этого варианта его успели объявить как шагом к окончанию эпидемии (наконец де вирус мутировал во что-то типа простуды), так и кошмаром, который добьет уже и без того замаявшееся от этой напасти человечество. Сразу же появились конспирологи, считающие сколько заработает пфайзер на новой антиомикронной вакцине и насмешники, презрительно издевающиеся над принимающими новости близко к сердцу".
Однако сам Евгений Пинелис придерживается мнения, что пока слишком мало информации о новом штамме, чтобы делать какие-то выводы.
"Я совсем не вирусолог и не иммунолог, так что не претендую вообще ни на что. Но для врача-клинициста, как и для большинства гражданского населения, не особенно важно, какие рецепторы стимулирует тот или иной белок вируса или какие наборы его нуклеотидов совпадают с геномом человека, рыбы или нотами третьей части Лунной Сонаты. Главное для нас – понять, как эта штука может нагадить. И вот тут пока информации слишком мало. Вариант этот появился в Южной Африке и понятно только то, что он распространяется не хуже Дельты, захватившей весь мир за пару месяцев".
Демография в странах Южной Африки отличается от Европы и Америки, и сейчас нет понимания тяжести течения вызванной новым вариантом болезни.
"Все-таки тяжело ковид проходит лишь у малого процента заболевших и для получения хоть какой-то идеи о вирулентности варианта нужно дождаться тысяч, если не десятков тысяч, заболевших. К сожалению за этим не заржавеет, и скоро вся нужная информация у нас появится [...] Если омикрон не будет уступать вирулентностью дельте, а заражать сможет и вакцинированных, и уже переболевших, зима обещает быть очень неприятной. Праздники следующий месяц будут сыпаться, как из рога изобилия, а вакцинация практически остановилась".
В комментариях под постом также высказала свое мнение об омикроне врач из Миннеаполиса Татьяна Мельник:
"Пока все так предварительно, что выводы очень расплывчатые и неконкретные. Омикрон может заражать как невакцинированных, так и вакцинированных и переболевших. Он спокойно вызывает как бессимптомное, так и среднетяжелое и тяжелое течение заболевания. Болеют все возрастные группы, включая детей. А расползается эта новая кракозябра вполне успешно, так что в скором времени ждем омикрон буквально по соседству. Не все ж одной дельте отдуваться за вирусное разнообразие".
Врач общей практики Денис Прокофьев, несмотря на распространившиеся новости об особенных симптомах омикрон-штамма, считает, что по внешним признакам невозможно понять, чем именно болеет человек:
"Клиническая картина может быть очень разнообразной. В зависимости от возраста, иммунитета, наличия или отсутствия хронических заболеваний, постоянного приема ЛС, степень выраженности и характер симптомов могут значительно отличаться и поставить диагноз: коронавирусная инфекция и тем более определить штамм на мой взгляд, по симптомам НЕВОЗМОЖНО", — написал медик на своей странице в Facebook.