Названо условие для появления у COVID-19 сезонности

Коронавирус может стать сезонной болезнью благодаря омикрон-штамму. Такое условие для возникновения сезонности назвал доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Курского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Владимир Тимошилов, сообщает Ura.ru.

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«У нового вируса короткий инкубационный период и симптомы проявляются быстро. Если он при этом окажется еще и легко протекающим, а пока нет сообщений о летальности, либо они единичны, то это будет означать, что вирус вырождается в обычное заболевание»,

— заявил Тимошилов.

Он подчеркнул, что коронавирус может стать инфекцией, которая будет связана с периодом массовых контактов.

По мнению ученого, ограничения можно будет снять, если омикрон окажется легким штаммом. То есть инкубационный период у мутации будет коротким, а показатели госпитализации и летальности низкими. Если снять ограничения против распространения COVID-19, омикрон-штамм вытеснит остальные и станет сезонным, предполагает он.

«Но только в том случае, если при этом не будет превышена вероятность дополнительного инфицирования другими более опасными штаммами. Если же увидим высокую летальность, то тогда надо будет и модифицировать вакцины, и вводить новые меры»,

— сказал специалист.

Он подчеркнул, что сейчас нужно ограничить путешествия внутри страны на новогодние праздники.