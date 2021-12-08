​​Какие процедуры помогают восстановиться после COVID-19

Коронавирус "бьет" по всему организму сразу: страдают легкие, сердце и даже мозг. Зачастую после выздоровления, человеку приходится проходить реабилитацию, так как естественное восстановление может занимать до полугода. "Рамблер" расскажет, какие процедуры помогут восстановиться после коронавируса.
Дыхательная гимнастика не реже 2-3 раз в день по 10 минут
Упражнения помогают увеличить поступление кислорода в легкие.
В процессе реабилитации важны аэробные нагрузки. Не зря говорят, что движение – это жизнь. Безусловно, у каждого из нас разный уровень физической подготовки. Поэтому начать стоит с получасовых прогулок на свежем воздухе. Больше ходить можно, а меньше не стоит.
Упражнения необходимо делать за 30 минут до еды или через 1,5-2 часа после. Приступать можно, если у вас нет жалоб на одышку, слабость, боль в сердце, головную боль, подъемов температур и давления. Достаточно тратить семь минут каждое утро, чтобы зарядить организм бодростью.
Здоровый организм менее восприимчив к любым заболеваниям. Он легче борется с инфекцией и быстрее восстанавливается. Поэтому главным принципом реабилитации после COVID-19, станет полный отказ от вредных привычек. Особенно, это касается курения.