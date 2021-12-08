​​Какие процедуры помогают восстановиться после COVID-19

Коронавирус "бьет" по всему организму сразу: страдают легкие, сердце и даже мозг. Зачастую после выздоровления, человеку приходится проходить реабилитацию, так как естественное восстановление может занимать до полугода. "Рамблер" расскажет, какие процедуры помогут восстановиться после коронавируса.

Дыхательная гимнастика

Дыхательная гимнастика не реже 2-3 раз в день по 10 минут

Упражнения помогают увеличить поступление кислорода в легкие.

Вдох — две секунды, задержка дыхания — четыре секунды, выдох — четыре секунды. Дыхание должно быть легким и бесшумным.

Еще один из методов воздушной гимнастики — упражнение с шариком. Вдыхаете носом как можно больше воздуха, ощущая, как заполняется грудь. Далее с силой, но без спешки, выдыхаете воздух в шар, раздувая его. Продолжать упражнение в теченеи 15 минут.

Ходьба не менее 30 минут в день

В процессе реабилитации важны аэробные нагрузки. Не зря говорят, что движение – это жизнь. Безусловно, у каждого из нас разный уровень физической подготовки. Поэтому начать стоит с получасовых прогулок на свежем воздухе. Больше ходить можно, а меньше не стоит.

Утренняя разминка по 5-7 минут

Упражнения необходимо делать за 30 минут до еды или через 1,5-2 часа после. Приступать можно, если у вас нет жалоб на одышку, слабость, боль в сердце, головную боль, подъемов температур и давления. Достаточно тратить семь минут каждое утро, чтобы зарядить организм бодростью.

ЗОЖ