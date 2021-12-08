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3 часа назад

​​Какие процедуры помогают восстановиться после COVID-19

Коронавирус "бьет" по всему организму сразу: страдают легкие, сердце и даже мозг. Зачастую после выздоровления, человеку приходится проходить реабилитацию, так как естественное восстановление может занимать до полугода. "Рамблер" расскажет, какие процедуры помогут восстановиться после коронавируса.

​​Какие процедуры помогают восстановиться после COVID-19
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Дыхательная гимнастика

Дыхательная гимнастика не реже 2-3 раз в день по 10 минут

Упражнения помогают увеличить поступление кислорода в легкие.

  • Вдох — две секунды, задержка дыхания — четыре секунды, выдох — четыре секунды. Дыхание должно быть легким и бесшумным.
  • Еще один из методов воздушной гимнастики — упражнение с шариком. Вдыхаете носом как можно больше воздуха, ощущая, как заполняется грудь. Далее с силой, но без спешки, выдыхаете воздух в шар, раздувая его. Продолжать упражнение в теченеи 15 минут.

Ходьба не менее 30 минут в день

В процессе реабилитации важны аэробные нагрузки. Не зря говорят, что движение – это жизнь. Безусловно, у каждого из нас разный уровень физической подготовки. Поэтому начать стоит с получасовых прогулок на свежем воздухе. Больше ходить можно, а меньше не стоит.

Утренняя разминка по 5-7 минут

Упражнения необходимо делать за 30 минут до еды или через 1,5-2 часа после. Приступать можно, если у вас нет жалоб на одышку, слабость, боль в сердце, головную боль, подъемов температур и давления. Достаточно тратить семь минут каждое утро, чтобы зарядить организм бодростью.

ЗОЖ

Здоровый организм менее восприимчив к любым заболеваниям. Он легче борется с инфекцией и быстрее восстанавливается. Поэтому главным принципом реабилитации после COVID-19, станет полный отказ от вредных привычек. Особенно, это касается курения.

Коронавирус,
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