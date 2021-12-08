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2 часа назад

Иммунолог назвал опасное заблуждение о штамме "омикрон"

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что штамм "омикрон" не может заменить вакцину от коронавируса. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Иммунолог назвал опасное заблуждение о штамме "омикрон"
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам специалиста, данных о том, что новый штамм может выступать в качестве вакцины, пока нет.

«Многие специалисты начинают фантазировать, что "омикрон" — спасение, "живая вакцина". И это не мнение — даже мейнстрим. Но оно на пустом месте — без фактических данных выдается желаемое за действительное»

Кроме того, он отметил, что подобные заявления опасны тем, что могут снизить темпы вакцинации в стране. Часть людей, собиравшихся сделать прививку, может передумать из-за слов о том, что можно переболеть и получить достаточное количество антител.

«Им уже сообщили, что у нас к Новому году подарок: вакцина живая, бесплатная, и ходить никуда не надо. Перезаражаемся — и все будет хорошо»

Такой подход опасен новой вспышкой заболевания в январе-феврале. По словам эксперта, если люди не вакцинируются, то врачи могут потерять время.

Коронавирус,Николай Крючков,
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