Раскрыта причина осложнений после зарубежных вакцин

Обнаружена вероятная причина смертельных осложнений от вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson.
Международная группа ученых заявила, что они, возможно, раскрыли причину опасного для жизни осложнения, которое в редких случаях развивается после аденовирусных вакцин против COVID-19, таких как вакцины Oxford-AstraZeneca и Johnson & Johnson. До сих пор механизм, который вызывает вакцино-индуцированную иммунную тромботическую тромбоцитопению или тромбоз, оставался загадкой. Статья с результатами исследований специалистов из Университета штата Аризона в США, Кардиффского университета в Великобритании и других научных организаций опубликована в журнале Science Advances. Результаты научной работы предполагают, что аденовирусные вакцины можно сделать более безопасными.
Для создания вакцин использовали аденовирусы шимпанзе и человека — инфекционные агенты, не вызывающие серьезных инфекций из-за того, что у людей к ним выработался иммунитет. Из аденовирусов создали аденовирусные векторы, которые служат транспортом для внедрения генетического материала в клетку, но при этом не встраивают его в геном и не вызывают мутации ДНК. Вирусный вектор ChAdOx1 стал основой для вакцины Vaxzevria от Oxford-AstraZeneca, а вектор на основе аденовируса HAdV-D26 — для вакцины от Johnson & Johnson. У очень небольшого числа реципиентов, получивших одну из этих вакцин, развивалось опасное нарушение свертываемости крови, также называемое тромбозом с синдромом тромбоцитопении (TTS).
Ученые продемонстрировали, что непосредственной причиной осложнения может быть сам аденовирусный вектор. Это соответствует результатам недавних исследований, согласно которым одну из важных ролей в развитии тромбоза играет тромбоцитарный фактор 4, или антигепариновый фактор (PF4). После инъекции аденовирус связывается с PF4, однако в очень редких случаях он попадает в кровоток, где в комплексе с PF4 вызывает реакцию иммунной системы, рассматривающие обе молекулы в качестве чужеродных. Неуместный ответ иммунитета высвобождает антитела против антигепаринового фактора. В свою очередь эти антитела связываются с тромбоцитами, заставляя их слипаться и образовывать тромбы.
Впервые исследователи детально описали структуру рецептора на внешней оболочке ChAdOx1 на атомарном уровне и то, как он взаимодействует с тромбоцитарным фактором PF4. Именно это специфическое взаимодействие и тот способ, каким эта связь презентируется иммунной системе, побуждает собственные защитные системы организма высвобождать антитела. Прочная связь между двумя молекулами обеспечивается электростатическим взаимодействием из-за того, что белки ChAdOx1 несут отрицательный заряд. Аденовирусный вектор действует как магнит, который притягивает к себе положительно заряженный антигепариновый фактор. Ученые полагают, что можно изменить аденовирусный вектор таким образом, чтобы предотвратить это взаимодействие.
Ученые отмечают, что ни один из гипотетических механизмов тромбоза не объясняет сразу все наблюдаемые данные. Это может быть связано с неполной клинической картиной и крайне редкими случаями осложнений, то есть данные скудны для того, чтобы делать окончательные выводы. Центры по контролю и профилактике заболеваний США, а также другие научные и медицинские организации продолжают сообщать, что вакцинация остается наилучшим способом защитить людей от COVID-19 и его последствий, а преимущества намного перевешивают риск любых известных побочных эффектов, в том числе крайне редкого тромбоза.
Впервые о развитии осложнений после использования аденовирусной вакцины Oxford-AstraZeneca сообщалось в марте 2021 года. У госпитализированных и нескольких скончавшихся наблюдались нарушения в свертываемости крови и развитие тромбоза, в результате чего некоторые страны приняли решение о временной приостановке вакцинации до выяснения обстоятельств. Расследование связи прививки с опасным для жизни состоянием показало, что вакцина действительно вызывает крайне редкие случаи синдрома тромбоцитопении. Согласно исследованию, опубликованному в британском медицинском журнале The Lancet, из миллиона вакцинированных первой дозой вакцины лишь восемь человек сталкиваются с проблемой образования тромбов. Среди тех, кто получил вторую дозу, тромбоз не наблюдался.