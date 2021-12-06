Раскрыта причина осложнений после зарубежных вакцин

Обнаружена вероятная причина смертельных осложнений от вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Международная группа ученых заявила, что они, возможно, раскрыли причину опасного для жизни осложнения, которое в редких случаях развивается после аденовирусных вакцин против COVID-19, таких как вакцины Oxford-AstraZeneca и Johnson & Johnson. До сих пор механизм, который вызывает вакцино-индуцированную иммунную тромботическую тромбоцитопению или тромбоз, оставался загадкой. Статья с результатами исследований специалистов из Университета штата Аризона в США, Кардиффского университета в Великобритании и других научных организаций опубликована в журнале Science Advances. Результаты научной работы предполагают, что аденовирусные вакцины можно сделать более безопасными.

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Аденовирусные вакцины от AstraZeneca и Johnson & Johnson связали с тромбозом

Для создания вакцин использовали аденовирусы шимпанзе и человека — инфекционные агенты, не вызывающие серьезных инфекций из-за того, что у людей к ним выработался иммунитет. Из аденовирусов создали аденовирусные векторы, которые служат транспортом для внедрения генетического материала в клетку, но при этом не встраивают его в геном и не вызывают мутации ДНК. Вирусный вектор ChAdOx1 стал основой для вакцины Vaxzevria от Oxford-AstraZeneca, а вектор на основе аденовируса HAdV-D26 — для вакцины от Johnson & Johnson. У очень небольшого числа реципиентов, получивших одну из этих вакцин, развивалось опасное нарушение свертываемости крови, также называемое тромбозом с синдромом тромбоцитопении (TTS).

Причиной тромбоза назвали аденовирусный вектор в связке с молекулой PF4

Ученые продемонстрировали, что непосредственной причиной осложнения может быть сам аденовирусный вектор. Это соответствует результатам недавних исследований, согласно которым одну из важных ролей в развитии тромбоза играет тромбоцитарный фактор 4, или антигепариновый фактор (PF4). После инъекции аденовирус связывается с PF4, однако в очень редких случаях он попадает в кровоток, где в комплексе с PF4 вызывает реакцию иммунной системы, рассматривающие обе молекулы в качестве чужеродных. Неуместный ответ иммунитета высвобождает антитела против антигепаринового фактора. В свою очередь эти антитела связываются с тромбоцитами, заставляя их слипаться и образовывать тромбы.

Механизм осложнения описали на молекулярном уровне

Впервые исследователи детально описали структуру рецептора на внешней оболочке ChAdOx1 на атомарном уровне и то, как он взаимодействует с тромбоцитарным фактором PF4. Именно это специфическое взаимодействие и тот способ, каким эта связь презентируется иммунной системе, побуждает собственные защитные системы организма высвобождать антитела. Прочная связь между двумя молекулами обеспечивается электростатическим взаимодействием из-за того, что белки ChAdOx1 несут отрицательный заряд. Аденовирусный вектор действует как магнит, который притягивает к себе положительно заряженный антигепариновый фактор. Ученые полагают, что можно изменить аденовирусный вектор таким образом, чтобы предотвратить это взаимодействие.

Пользу от вакцин признали превышающей риски

Ученые отмечают, что ни один из гипотетических механизмов тромбоза не объясняет сразу все наблюдаемые данные. Это может быть связано с неполной клинической картиной и крайне редкими случаями осложнений, то есть данные скудны для того, чтобы делать окончательные выводы. Центры по контролю и профилактике заболеваний США, а также другие научные и медицинские организации продолжают сообщать, что вакцинация остается наилучшим способом защитить людей от COVID-19 и его последствий, а преимущества намного перевешивают риск любых известных побочных эффектов, в том числе крайне редкого тромбоза.

Впервые о развитии осложнений сообщили весной 2021 года