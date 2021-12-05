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1 час назад

Объяснено появление новых штаммов коронавируса

Президент Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Рокка связал появление новых штаммов коронавируса с недостаточным уровнем вакцинации населения по всему миру в целом. Об этом глава гуманитарной организации заявил в интервью RT.

Объяснено появление новых штаммов коронавируса
Фото: Елена Волжанкина / КоммерсантъЕлена Волжанкина / Коммерсантъ

Рокка объяснил, что остановить распространение и мутацию коронавируса возможно только в условиях всеобщей вакцинации.

«Если возможность привиться не предоставят абсолютно всем людям на земле, то риск возникновения новых штаммов будет крайне высок», — заявил глава Красного Креста.

Также эксперт обеспокоен тем, что другие страны могут утаить свои открытия о новых штаммах от мирового научного сообщества из страха перед новыми ограничениями и санкциями, как это было с ЮАР после обнаружения омикрон-штамма.

«Нельзя винить южноафриканских ученых за то, что они указали научному сообществу на это новое открытие. Это просто смехотворно и ставит под угрозу наше будущее», — считает Рокка.

Ранее в декабре заместитель директора медицинского центра МГУ имени Ломоносова, член-корреспондент РАН Симон Мацкеплишвили назвал опасную ошибку при лечении пациентов с коронавирусной инфекцией. По его словам, в подавляющем большинстве случаев можно обойтись и без угнетающих иммунитет препаратов, так как организм пациента с COVID-19 крайне редко цепляет еще и бактериальную инфекцию.

Коронавирус,Симон Мацкеплишвили,Международный комитет Красного Креста,РАН,
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