Объяснено появление новых штаммов коронавируса

Президент Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Рокка связал появление новых штаммов коронавируса с недостаточным уровнем вакцинации населения по всему миру в целом. Об этом глава гуманитарной организации заявил в интервью RT.

Фото: Елена Волжанкина / Коммерсантъ Елена Волжанкина / Коммерсантъ

Рокка объяснил, что остановить распространение и мутацию коронавируса возможно только в условиях всеобщей вакцинации.

«Если возможность привиться не предоставят абсолютно всем людям на земле, то риск возникновения новых штаммов будет крайне высок», — заявил глава Красного Креста.

Также эксперт обеспокоен тем, что другие страны могут утаить свои открытия о новых штаммах от мирового научного сообщества из страха перед новыми ограничениями и санкциями, как это было с ЮАР после обнаружения омикрон-штамма.

«Нельзя винить южноафриканских ученых за то, что они указали научному сообществу на это новое открытие. Это просто смехотворно и ставит под угрозу наше будущее», — считает Рокка.