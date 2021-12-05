Врач назвал способ защититься от омикрон-штамма COVID-19

По словам врача, существует только один действенный способ не заразиться новым штаммом — вакцинация препаратом «Спутником V». Он отметил, что в Южно-Африканской Республике медработники вакцинированы Johnson & Johnson. «Это векторная вакцина, которая очень сходна со "Спутником V". Врачи в ЮАР не болеют. Johnson & Johnson работает, значит и "Спутник V" будет работать», — заключил он.