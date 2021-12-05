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1 час назад

Врач назвал способ защититься от омикрон-штамма коронавируса

Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев назвал способ защититься от омикрон-штамма коронавируса в эфире программы «Своя правда» на телеканале НТВ.

Врач назвал способ защититься от омикрон-штамма COVID-19
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам врача, существует только один действенный способ не заразиться новым штаммом — вакцинация препаратом «Спутником V». Он отметил, что в Южно-Африканской Республике медработники вакцинированы Johnson & Johnson. «Это векторная вакцина, которая очень сходна со "Спутником V". Врачи в ЮАР не болеют. Johnson & Johnson работает, значит и "Спутник V" будет работать», — заключил он.

Ранее главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева рассказала, что правильное питание и вакцинация помогут пожилым россиянам снизить риск заражения новым южноафриканским штаммом коронавируса. У привитых будет срабатывать иммунный ответ на омикрон-штамм, так как сам вид вируса остался прежним.

Коронавирус,Дмитрий Еделев,Ольга Ткачева,Johnson & Johnson,Минздрав РФ,НТВ,
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