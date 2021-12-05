Генетик оценил эффективность антител после дельта-штамма против омикрона

Антитела, выработанные после заражения дельта-штаммом коронавируса, могут не защитить от заражения омикроном и наоборот. Об этом ТАСС рассказал основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

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По его словам, большое количество мутаций означает, что вирион вируса этого варианта структурно отличается от вирионов других штаммов COVID-19. Так, у них разнятся белки, подчеркнул генетик. Он отметил, что поэтому антитела, выработанные людьми, которые переболели другими штаммами или привились, могут не связывать омикрон. Таким образом, перекрестного иммунитета между омикроном и другими штаммами коронавируса не возникает.

Помимо этого, специалист рассказал, что COVID-19 может разделиться на две популяции: ковид-Д и ковид-О.