Что ухудшит течение коронавируса, если вы уже заболели

Если вы уже заболели коронавирусом, стоит понимать, чего точно нельзя делать. О том, какие неправильные меры ухудшают течение болезни — в материале "Рамблера".

У многих больных коронавирсуом могут возникнуть осложнения из-за неправильных назначений или самолечения

Видео дня

В частности, нельзя колоть дексаметазон или ставить с ним капельницы при нормальной сатурации только потому, что у вас высокая температура.

"Дексаметазон —иммуносупрессор. Он подавляет работу иммунной системы. Начав его принимать без повода/от страха/из-за лихорадки, вы лишаете свою иммунную систему возможности борьбы с вирусом и способствуете присоединению бактериальной инфекции. Он нужен только при падении сатурации или в других сложных случаях. Температура 39 неделю - не сложный случай, это нормальное течение болезни...", — объяснила ЛОР и врач профилактической медицины Мария Евдокимова в своем Instagram.

Нужны ли антибиотики

Специалисты не рекомендуют принимать антибиотики для лечения коронавируса или чтобы избежать осложнений.

"Чаще всего пациенты ухудшаются именно по причине начала приема антибиотика. Потому что в том числе из-за этого у них присоединяется бактериальная инфекция, которую ещё и сложно лечить, потому что 2-3 антибиотика уже выпито за эту болезнь...", — объяснила врач.

По словам специалиста, антибиотики не показаны при COVID-19 без четких доказательств присоединения бактериальной инфекции.

При этом не стоит впадать в панику, если температура держится более трех дней.

"Средняя продолжительность лихорадки при ковид — 7 дней. В большинстве случаев, все, что вы можете сделать, пить жидкость, жаропонижающие, измерять сатурацию и температуру, а пациентам из группы риска принимать антикоагулянты", — объясняет она.