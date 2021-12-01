Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+12° в 
USD 73.97EUR 83.84
Войти в почту
46 минут назад

Что ухудшит течение коронавируса, если вы уже заболели

Если вы уже заболели коронавирусом, стоит понимать, чего точно нельзя делать. О том, какие неправильные меры ухудшают течение болезни — в материале "Рамблера".

Что ухудшит течение коронавируса, если вы уже заболели
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

У многих больных коронавирсуом могут возникнуть осложнения из-за неправильных назначений или самолечения

Видео дня

В частности, нельзя колоть дексаметазон или ставить с ним капельницы при нормальной сатурации только потому, что у вас высокая температура.

"Дексаметазон —иммуносупрессор. Он подавляет работу иммунной системы. Начав его принимать без повода/от страха/из-за лихорадки, вы лишаете свою иммунную систему возможности борьбы с вирусом и способствуете присоединению бактериальной инфекции. Он нужен только при падении сатурации или в других сложных случаях. Температура 39 неделю - не сложный случай, это нормальное течение болезни...", — объяснила ЛОР и врач профилактической медицины Мария Евдокимова в своем Instagram.

Нужны ли антибиотики

Специалисты не рекомендуют принимать антибиотики для лечения коронавируса или чтобы избежать осложнений.

"Чаще всего пациенты ухудшаются именно по причине начала приема антибиотика. Потому что в том числе из-за этого у них присоединяется бактериальная инфекция, которую ещё и сложно лечить, потому что 2-3 антибиотика уже выпито за эту болезнь...", — объяснила врач.

По словам специалиста, антибиотики не показаны при COVID-19 без четких доказательств присоединения бактериальной инфекции.

При этом не стоит впадать в панику, если температура держится более трех дней.

"Средняя продолжительность лихорадки при ковид — 7 дней. В большинстве случаев, все, что вы можете сделать, пить жидкость, жаропонижающие, измерять сатурацию и температуру, а пациентам из группы риска принимать антикоагулянты", — объясняет она.

Кроме того, не стоит вызывать скорую, чтобы вас "послушали", госпитализироваться "на всякий случай" и игнорировать дыхательную гимнастику. Дело в том, что, госпитализируясь без повода, вы рискуете подхватить внутрибольничную инфекцию, а правильная дыхательная гимнастика реально тренирует легкие.

Коронавирус,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители