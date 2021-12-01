Врач рассказал о способе восстановить обоняние после COVID-19

Вернуть обоняние после перенесенного коронавируса способна вакцинация, заявил в эфире «Радио 1» врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов.

Он отметил, что в среднем потеря обоняния после COVID-19 держится семь-восемь месяцев.

«У предыдущих вариантов коронавируса потеря обоняния была предсказателем: пропало обоняние – значит, сейчас начнется. Кроме того, потеря обоняния встречается и как характерный признак постковидного синдрома», — пояснил Водовозов.

Токсиколог добавил, что некоторые пациенты могут утратить способность различать запахи навсегда после перенесенной коронавирусной инфекции.

Пока же исследователи не могут конкретно описать, что происходит с заразившимся, почему он теряет обоняние. Все предположения звучат не слишком убедительно, заметил Водовозов.