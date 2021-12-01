Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+12° в 
USD 73.97EUR 83.84
Войти в почту
4 часа назад

Российский врач рассказал о способе восстановить обоняние после COVID-19

Вернуть обоняние после перенесенного коронавируса способна вакцинация, заявил в эфире «Радио 1» врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов.

Врач рассказал о способе восстановить обоняние после COVID-19
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Он отметил, что в среднем потеря обоняния после COVID-19 держится семь-восемь месяцев.

«У предыдущих вариантов коронавируса потеря обоняния была предсказателем: пропало обоняние – значит, сейчас начнется. Кроме того, потеря обоняния встречается и как характерный признак постковидного синдрома», — пояснил Водовозов.

Токсиколог добавил, что некоторые пациенты могут утратить способность различать запахи навсегда после перенесенной коронавирусной инфекции.

Пока же исследователи не могут конкретно описать, что происходит с заразившимся, почему он теряет обоняние. Все предположения звучат не слишком убедительно, заметил Водовозов.

Ранее главный отоларинголог по Северо-западному федеральному округу Сергей Рязанцев сообщил, что искажение или потеря обоняния при COVID-19 вызывают проблемы с аппетитом и перевариванием пищи. Врач также связал этот симптом с утратой либидо. По его словам, обоняние тесно взаимосвязано с сексуальной системой, но этот вопрос во многом является спекулятивным. Полное отсутствие запахов не приводит к половой дисфункции, заверил специалист.

Коронавирус,Алексей Водовозов,Сергей Рязанцев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители