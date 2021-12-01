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3 часа назад

Врач назвал два основных симптома при инфицировании любым штаммом коронавируса

Несмотря на изменения коронавируса, при инфицировании любым из его штаммов могут проявиться два основных симптома. Их назвал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев в беседе с радиостанцией Sputnik.

Врач назвал два симптома при инфицировании любым штаммом коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сейчас по внешним проявлениям его [коронавирус] крайне сложно отличить от обычной простуды. Единственное, что характерно, — это или длительное течение температуры, или головные боли. Это его визитные карточки», — заявил медик.

По его словам, при омикрон-штамме, как и при других вариациях коронавируса, проявляются неспецифические симптомы вирусного заболевания. У пациентов с COVID-19 уже редко пропадают запахи, все чаще наблюдаются расстройства желудка, добавил врач.

Ранее биолог Анча Баранова назвала симптомы омикрон-штамма коронавируса. По ее словам, при заражении этим вариантом вируса человек чувствует сильную усталость, но не теряет обоняния.

Коронавирус,Анча Баранова,Алексей Хухрев,
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