Врач назвал два симптома при инфицировании любым штаммом коронавируса

Несмотря на изменения коронавируса, при инфицировании любым из его штаммов могут проявиться два основных симптома. Их назвал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев в беседе с радиостанцией Sputnik.

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«Сейчас по внешним проявлениям его [коронавирус] крайне сложно отличить от обычной простуды. Единственное, что характерно, — это или длительное течение температуры, или головные боли. Это его визитные карточки», — заявил медик.

По его словам, при омикрон-штамме, как и при других вариациях коронавируса, проявляются неспецифические симптомы вирусного заболевания. У пациентов с COVID-19 уже редко пропадают запахи, все чаще наблюдаются расстройства желудка, добавил врач.