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2 часа назад

Пульмонолог назвала симптомы поражения легких при коронавирусе

При коронавирусе на поражение легких может указывать ряд симптомов. Их назвала врач-пульмонолог, заместитель главного врача Федерального научно-клинического центра ФМБА России Александра Шилова, сообщает «Доктор Питер».

Названы симптомы поражения легких при коронавирусе
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Именно высокая температура тела, плохо реагирующая на прием жаропонижающих препаратов, сохраняющаяся несколько дней подряд в совокупности с другими проявлениями COVID-19, позволяет предположить развитие вирусной пневмонии»,

— сказала специалист.

По ее словам, при легком течении COVID-19 без высокой температуры человеку нужно обратить внимание на кашель — он может указывать на поражение легких, но при этом может быть вызван раздражением верхних дыхательных путей. Мучительный, сухой и надсадный кашель указывает на пациентов с пневмонией, отметила Шилова.

При этом хрипы в груди и одышка не всегда свидетельствуют о поражении легких, сказала медик. Она объяснила, что такие симптомы могут быть признаками бронхиальной астмы, острого и хронического бронхита, а также сердечной недостаточности.

Шилова считает, что наиболее точным методом определения поражения легких при COVID-19 является компьютерная томография. При подозрении на поражение дыхательных путей нужно оценивать состояние человека в целом, а не учитывать один симптом, добавила она.

Коронавирус,
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