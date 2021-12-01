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3 часа назад

Врач рассказала о неврологических нарушениях после COVID-19

Заведующая отделением нейрореабилитации, врач-невролог высшей категории Наталья Супонева рассказала, что у 80 процентов пациентов, которые тяжело перенесли коронавирусную инфекцию, развиваются неврологические нарушения. Об этом сообщает «Медик форум».

Врач рассказала о неврологических нарушениях после COVID-19
Фото: PixabayPixabay

По словам специалиста, человек, переболевший COVID-19 в средне-тяжелой или тяжелой форме, имеет повышенный риск возникновения проблем неврологического характера. Она добавила, что распространенность подобных осложнений оказывается крайне высокой среди госпитализированных во время заболевания пациентов.

Среди возможных последствий, с которыми может столкнуться человек, переболевший коронавирусом в тяжелой форме, она назвала изменение чувства вкуса или обоняния, головные боли, синдром хронической усталости, энцефалопатия, которая сопровождается проблемами с памятью и прострацией, а также инсульт.

Также медик предупредила о возрастании риска перечисленных нарушений из-за комплексного влияния факторов. Так органы нервной системы могут пострадать из-за тромбоза, который, в свою очередь, может возникнуть при COVID-19, или вызываемого им сильного воспаления. Кроме того, к плачевным последствиям может привести агрессивная лекарственная терапия.

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