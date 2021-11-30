Врач назвал симптом, при котором нельзя садиться за руль

Врач-терапевт Андрей Звонков заявил, что садиться в болезненном состоянии за руль автомобиля опасно. Причем не только для самого водителя, но и для окружающих. В интервью радио Sputnik он объяснил, при каком симптоме стоит воздержаться от управления машиной.

По словам эксперта, причиной отказа от управления машиной является повышенная температура, так как коронавирус может приводить к внезапному ухудшению самочувствия. Звонков добавил, что заболевший человек не может адекватно оценить свое состояние – он может его гипертрофировать или недооценивать.

"Обстановка эпидемическая, поэтому любая температура – это подозрение на воспалительный процесс и на COVID-19. Это непредсказуемая болезнь, человек может сейчас чувствовать себя хорошо, а через полчаса потерять сознание. Поэтому однозначно не стоит садиться за руль с температурой",

– подчеркнул эксперт.