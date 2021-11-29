Врач рассказала о пациенте, забывшем имя матери из-за COVID-19

«Человек не помнит, что ел на завтрак или как прошел вчерашний вечер. В моей практике в "Ленэкспо" был случай, когда достаточно молодой мужчина буквально забыл, как набирать номер телефона на смартфоне. Вместе мы открыли его список контактов и нашли контакт "Мама". Тут выяснилось, что пациент не помнит имя и отчество родной матери»,