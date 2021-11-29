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Объяснена истинная причина потери обоняния при коронавирусе

Lenta.ru
1 час назад

Международная группа ученых из Бельгии и США объяснила истинный механизм потери обоняния при COVID-19. Исследователям не удалось найти доказательств того, что инфекция поражает сенсорные нейроны обонятельного эпителия или нервные клетки обонятельной луковицы. Таким образом, коронавирус не является нейротропным вирусом, однако SARS-CoV-2 поражает другой тип клеток в органах обоняния. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Cell.

Объяснена истинная причина потери обоняния при коронавирусе
Фото: Lenta.ruLenta.ru

При заражении клетки SARS-CoV-2 связывается с рецептором ACE2 на клеточной мембране. Этот рецептор экспрессируется на поверхности сустентакулярных клеток, но не у обонятельных сенсорных нейронов, которые передают сигналы о запахах в обонятельную луковицу. Сустентакулярные клетки обеспечивают нейроны питательными веществами и поддерживают их структуру. Оба типа клеток непрерывно регенерируются из стволовых клеток обонятельного эпителия на протяжении всей жизни человека.

Исследователи проанализировали образцы обонятельной слизистой оболочки носа у умерших от COVID-19 пациентов. В качестве контроля были взяты образцы тканей у пациентов, умерших и по другим причинам, которые не были инфицированы SARS-CoV-2. Ткани слизистой оболочки и образцы обонятельной луковицы были получены с помощью эндоскопа в течение 60-90 минут после смерти.

Результаты показывают, что SARS-CoV-2 инфицирует сустентакулярные клетки в обонятельном эпителии пациентов с COVID-19 и активно реплицируется в этих клетках. Однако вирусную РНК не удалось обнаружить в сенсорных нейронах и нейронах обонятельной луковицы. По мнению ученых, причиной временной обонятельной дисфункции при COVID-19 является инфицирование поддерживающих клеток, то есть вирус действует на нейроны косвенно.

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