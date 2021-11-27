Что известно про «омикрон» и насколько он опасен?

В середине ноября вирусологи выявили новый штамм коронавируса. По опасности его уже сравнивают с лихорадкой Эбола.

11 ноября вирусологи из ЮАР выявили новый штамм коронавируса под названием B.1.1.529. О первых случаях заражения стало известно 24 ноября. Помимо жителей ЮАР, новым вариантом заразились несколько человек в Ботсване и Гонконге. Позже новости об обнаружении очередного варианта COVID-19 появились в Израиле, Бельгии, Германии и Чехии. Пока количество зараженных исчисляется десятками.

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Генетик из Университетского колледжа в Лондоне Франсуа Баллу предположил, что B.1.1.529 может лучше уклоняться от антител, чем дельта-вариант, который является самым распространенным типом в мире. А глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери сравнил опасность нового штамма с Эболой.

ВОЗ признала новый штамм коронавируса угрозой для мира

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созвала экстренное заседание, по итогам которого было принято решение включить новый штамм в группу вариантов, вызывающих обеспокоенность. Эксперты организации назвали этот тип коронавируса греческой буквой «омикрон» (О).

По версии специалистов, новая разновидность коронавируса может угрожать странам, которые ведут борьбу с его распространением. В ВОЗ призвали все государства уделить большее внимание изучению нового варианта коронавируса.

Омикрон-вариант может быть более заразным, чем дельта

Новый вариант коронавируса отличается от первоначального типа более чем 50 мутациями, большинство из которых находятся в гене, кодирующем спайк-белок — основной объект большинства вакцин. В ВОЗ предположили, что после такой серии мутаций существующие в настоящее время диагностические средства, вакцины и препараты для лечения коронавируса могут оказаться не столь эффективными против B.1.1.529.

По предварительным данным, омикрон-вариант COVID-19 распространяется быстрее, чем его предшественники, и может затронуть большее число людей в мире, в том числе переболевших другими штаммами.

Власти нескольких стран решили прервать авиасообщение с Южной Африкой

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны Евросоюза прекратят авиасообщение с южноафриканским регионом. По ее словам, новый штамм может распространиться по всему миру за следующие несколько месяцев.

Кроме того, авиасообщение с африканскими странами, включая ЮАР, Ботсвану, Лесото и Намибию, ограничили уже ряд государств, в том числе Великобритания, Израиль, Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн, Турция, Сингапур и Япония. Власти США планируют ввести подобные ограничения с 29 ноября.

Россия с 28 ноября ограничит въезд граждан из ЮАР, Ботсваны, Лесото, Намибии, Мозамбика, Эсватини (бывшая Свазиленд), Танзании, Зимбабве, Мадагаскара и Гонконга.

Ученые пока не могут оценить эффективность существующих вакцин против омикрона

Министр здравоохранения ЮАР Джо Паахла назвал неоправданной реакцию стран Европы на новый штамм коронавируса. Он подчеркнул, что ученые пока не нашли признаков повышенной вирулентности нового штамма. Кроме того, по его словам, специалисты не считают, что этот вариант осложняет течение болезни.

Существующие вакцины оказались эффективны против различных разновидностей коронавируса, и нет оснований думать, что новый штамм будет исключением, заявил «Ленте.ру» профессор эпидемиологии Калифорнийского университета в Сан-Франциско (США) Джордж Резерфорд.

Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что новый вариант вакцины «Спутник V» может понадобиться только в случае значительного снижения эффективности препарата — в восемь-десять раз. К тому же, как заверили в РФПИ, российскую вакцину «Спутник V» можно в сжатые сроки адаптировать под новый штамм.