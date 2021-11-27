Антипрививочники отказались надевать маски в красной зоне

«Мы находимся сейчас с вами в инфекционном госпитале. Здесь каждый час, каждую минуту поступают тяжелые больные. Я так понимаю, что здесь есть группа, которая хочет посмотреть изнутри, как работает этот стационар. Этот стационар работает с марта 2020 года. Поэтому у нас есть четкие правила, по которым мы работаем, законодательные правила», — сказал Вечорко.