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Приглашенные в красную зону антипрививочники отказались надевать маски

Lenta.ru
25 минут назад

Антипрививочники, приглашенные в «красную зону» столичной больницы имени Филатова, отказались надевать маски. Об этом сообщает издание «Известия».

Антипрививочники отказались надевать маски в красной зоне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Из-за поведения противников вакцинации экскурсию по отделению досрочно завершили. Главный врач Валерий Вечорко попытался объяснить необходимость использования средств индивидуальной защиты, но антиваксеры начали перебивать его и выражать недовольство.

«Мы находимся сейчас с вами в инфекционном госпитале. Здесь каждый час, каждую минуту поступают тяжелые больные. Я так понимаю, что здесь есть группа, которая хочет посмотреть изнутри, как работает этот стационар. Этот стационар работает с марта 2020 года. Поэтому у нас есть четкие правила, по которым мы работаем, законодательные правила», — сказал Вечорко.

В итоге руководство больницы заявило, что визит завершен. Заместитель главврача Олег Аверков подчеркнул, что антиваксеры прошли через «зеленую зону» без масок и без результатов экспресс-теста на коронавирус, поэтому они представляют угрозу для работников учреждения.

Ранее главные врачи крупных ковидных больниц России пригласили на «экскурсию» в «красные зоны» больниц, где лежат пациенты с COVID-19, известных антипрививочников. Это лидеры КПРФ и «Справедливой России» Геннадий Зюганов и Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, политолог Сергей Кургинян, актриса Мария Шукшина, певица Наталья Ветлицкая, телеведущий Оскар Кучера, музыкант Константин Кинчев, певец и композитор Юрий Лоза.

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