Как помочь организму, уже заболевшему коронавирусом

Если ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию уже положительный, стоит задуматься о том, как помочь своему организму справиться с инфекцией. О том, как это сделать — в материале "Рамблера".

Больше воды и воздуха

Специалисты считают, что помимо назначаемых врачами лекарств, есть целый комплекс мер, которые помогут организму пережить коронавирусную инфекцию с наименьшими потерями.

Пересохшим слизистым сложнее бороться с вирусами, поэтому стоит задуматься об их увлажнении. Для этого пейте больше воды, теплого чая с медом или вареньем. Это поможет вывести продукты интоксикации и разжижать мокроту.

Также полезными будут сельдереево-огуречные и цитрусовые свежевыжатые соки.

Кроме того, специалисты рекомендуют регулярно проветривать помещение чтобы уменьшить концентрацию вирусов. Влажный воздух также поможет облегчить кашель и дыхание.

Помочь витаминами

Многие медики рекомендуют помогать организму приемом витаминов D, E и C.

"Витамин Е – это антиоксидант. При всех острых инфекциях антиоксиданты способствуют стабилизации клетки, делают её более устойчивой к негативным воздействиям, поэтому он тоже оправдан. Витамин С – классика при инфекциях", — объясняет профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета Сергей Яковлев изданию AIF.ru.

Правильно питайтесь

Помочь организму справиться с коронавирусом можно и с помощью правильного рациона. В частности, не нужно перегружать его тяжелой пищей, а, наоборот, питаться продуктами, которые легко перевариваются. Лучше также исключить из рациона консервы, сладости и мучные изделия.

Специалисты объясняют, что сахар помогает патогенным бактериям размножаться. Исключая из рациона быстрые углеводы, мы не даем бактериям питания.

Не лежать на спине и не сбивайте температуру.

Рекомендуется не пить жаропонижающие, если температура не перешла отметку в 38,5 градусов. До этого момента лучше дать иммунитету работать в полную силу и справляться самому.