Куда исчез коронавирус в Японии

Некоторое время назад профессор Национального института генетики Ицуро Иноуэ заявил, что дельта-штамм коронавируса самоликвидировался в Японии. Еще летом этого года в стране ежедневно заболевали по 26 тысяч японцев, а на сегодняшний день эта цифра составляет около 200 человек. На момент 24 ноября 2021 года в Японии зарегистрировано всего 73 новых случая заражения. "Рамблер" расскажет, куда же делся коронавирус в Японии.

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Ицуро Иноуэ предположил, что дельта-штамм коронавируса мог накопить слишком много мутаций в неструктурном белке под названием nsp14, который отвечает за исправление ошибок, возникающих при репликации, что в итоге привело к "самоуничтожению" штамма.

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"Дельта-штамм коронавируса в Японии распространялся очень быстро и не пропускал другие штаммы. Но по мере того, как в нем накапливались мутации, мы полагаем, что в конечном итоге он стал неисправным и не смог производить свои копии. Учитывая, что число случаев не увеличивается, мы думаем, что в какой-то момент во время таких мутаций он направил себя по пути к естественной самоликвидации",

— поделился профессор в беседе с газетой The Japan Times.

Ученым из Национального института генетики и Университета Ниигаты также удалось выяснить, что у жителей Азии есть защитный фермент APOBEC3A, который атакует РНК-вирусы, в том числе SARS-CoV-2. У европейцев и африканцев его нет. Но на сегодняшний день еще не до конца ясно, насколько это существенно.

При этом ученые все равно призывают не ослаблять бдительность, готовиться к очередной волне и продолжать вакцинацию, поскольку на смену дельта-штамму может прийти другой, более сильный вариант.

"У нас пока все хорошо, потому что в Японии была дельта. Подкрадывались и другие варианты, но дельта их сдерживала. Теперь же место для новых штаммов открылось. Одними вакцинами проблему не решить. Нужен иммиграционный контроль, поскольку мы не знаем, что придет из других стран",

— уточнил Ицуро Иноуэ.

Некоторые уверены, что при должном уровне вакцинации у России есть все шансы пойти по "японскому сценарию", поскольку на территории страны также доминирует дельта-штамм.