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Иммунолог предостерег желающих инфицировать себя COVID-19 антипрививочников

Lenta.ru
2 часа назад

Генеральный директор компании «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков в разговоре с «Лентой.ру» предостерег антипрививочников, желающих самостоятельно инфицировать себя COVID-19.

Врач предостерег желающих инфицироваться COVID-19 антипрививочников
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Ранее зампред фракции ЛДПР, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал «Ленте.ру», что в России, как и в Европе, есть желающие самостоятельно заболеть COVID-19 вместо того, чтобы делать прививку.

Иммунолог рассказал, что такая практика небезопасна, и объяснил почему: «Можем посмотреть на летальность, она есть во всех возрастных группах, даже в группе молодых людей без хронических заболеваний, то есть даже в этом случае можно умереть, понятное дело, что вероятность маленькая, но риск есть. Кроме того, не забывайте, что если вы пошли заражаться, то можете заразить кого-то из близких, больных и пожилых людей — это проблема».

Также Крючков отметил, что желающим инфицироваться COVID-19 не стоит забывать про постковидный синдром, который значительно выражен у людей молодого и среднего возраста, в том числе не имеющих хронических заболеваний. «Кто средне-тяжело, тяжело переболел испытывает серьезные симптомы, влияющие на качество жизни. Они сохраняются, как минимум, на шесть месяцев больше чем у половины, то есть где-то процентов у 60 людей», — рассказал иммунолог.

Среди основных симптомов постковидного синдрома он выделил бессонницу, тревожность, депрессию, выраженную паническими атаками, головные боли, общую слабость: потерю концентрации, нарушение внимания, туман в голове.

Коронавирус,Николай Крючков,Ярослав Нилов,ЛДПР,Госдума,Lenta.ru,
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