Врач предостерег желающих инфицироваться COVID-19 антипрививочников

Генеральный директор компании «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков в разговоре с «Лентой.ру» предостерег антипрививочников, желающих самостоятельно инфицировать себя COVID-19.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Ранее зампред фракции ЛДПР, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал «Ленте.ру», что в России, как и в Европе, есть желающие самостоятельно заболеть COVID-19 вместо того, чтобы делать прививку.

Иммунолог рассказал, что такая практика небезопасна, и объяснил почему: «Можем посмотреть на летальность, она есть во всех возрастных группах, даже в группе молодых людей без хронических заболеваний, то есть даже в этом случае можно умереть, понятное дело, что вероятность маленькая, но риск есть. Кроме того, не забывайте, что если вы пошли заражаться, то можете заразить кого-то из близких, больных и пожилых людей — это проблема».

Также Крючков отметил, что желающим инфицироваться COVID-19 не стоит забывать про постковидный синдром, который значительно выражен у людей молодого и среднего возраста, в том числе не имеющих хронических заболеваний. «Кто средне-тяжело, тяжело переболел испытывает серьезные симптомы, влияющие на качество жизни. Они сохраняются, как минимум, на шесть месяцев больше чем у половины, то есть где-то процентов у 60 людей», — рассказал иммунолог.