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ВОЗ раскрыла главного распространителя коронавируса

Lenta.ruиещё 2
55 минут назад

На сегодняшний день непривитые граждане остаются главным распространителем коронавируса в мире. Об этом заявили в Европейском бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает РИА Новости.

ВОЗ раскрыла главного распространителя коронавируса
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

В организации в очередной раз призвали людей пройти полный цикл вакцинации от COVID-19.

«Это особенно важно для приоритетных групп, таких как люди в возрасте 60 лет и старше, а также люди с ослабленным иммунитетом», — подчеркнули в бюро.

В ВОЗ обратили внимание на эффективность большинства профилактических мер, таких, как ношение защитной маски и регулярное проветривание помещений. Важным также назвали соблюдение социальной дистанции, мытье рук и тестирование при наличии симптомов заболевания. В организации подчеркнули, что совместное применение указанных мер поможет в борьбе с пандемией.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус назвал «шокирующим дисбалансом» ситуацию с глобальным распределением вакцин от коронавируса. «Всего в мире применено более 7,3 миллиарда доз вакцины, однако около 70 процентов этого количества ушло всего в 10 стран», — уточнил он. Глава организации также отметил, что в мире привиты около сорока процентов людей, однако в Африке — всего шесть процентов.

Коронавирус,ВОЗ,РИА Новости,
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