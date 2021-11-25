ВОЗ раскрыла главного распространителя коронавируса

На сегодняшний день непривитые граждане остаются главным распространителем коронавируса в мире. Об этом заявили в Европейском бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает РИА Новости.

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В организации в очередной раз призвали людей пройти полный цикл вакцинации от COVID-19.

«Это особенно важно для приоритетных групп, таких как люди в возрасте 60 лет и старше, а также люди с ослабленным иммунитетом», — подчеркнули в бюро.

В ВОЗ обратили внимание на эффективность большинства профилактических мер, таких, как ношение защитной маски и регулярное проветривание помещений. Важным также назвали соблюдение социальной дистанции, мытье рук и тестирование при наличии симптомов заболевания. В организации подчеркнули, что совместное применение указанных мер поможет в борьбе с пандемией.