В России назвали сроки снижения заболеваемости COVID-19

Врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с ТАСС назвал сроки снижения заболеваемости коронавирусом в России. По его мнению, это произойдет в середине декабря, если население будет соблюдать меры предосторожности.

Как считает специалист, около месяца сейчас будет стабилизация процесса, затем заболеваемость снизится COVID-19 в случае, если будет контроль за источниками инфекции.

«Хотя бы соблюдать масочный режим. Тогда все будет нормально, Новый год мы встретим нормально», — отметил Тимаков.