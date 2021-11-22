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В России назвали сроки снижения заболеваемости COVID-19

Lenta.ru
1 час назад

Врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с ТАСС назвал сроки снижения заболеваемости коронавирусом в России. По его мнению, это произойдет в середине декабря, если население будет соблюдать меры предосторожности.

В России назвали сроки снижения заболеваемости COVID-19
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как считает специалист, около месяца сейчас будет стабилизация процесса, затем заболеваемость снизится COVID-19 в случае, если будет контроль за источниками инфекции.

«Хотя бы соблюдать масочный режим. Тогда все будет нормально, Новый год мы встретим нормально», — отметил Тимаков.

Также он заявил, что ограничения при этом сохранятся. Однако они не помешают россиянам полноценно провести праздники. Тимаков также выразил надежду, что введение локдауна в России больше не понадобится.

Коронавирус,Евгений Тимаков,ИТАР-ТАСС,
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