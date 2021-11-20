Что говорят врачи про лечение COVID-19 средством от глистов

"Один из аргументов фанатиков ивермектина заключается в том, что ивермектин дешев, поэтому никто не был заинтересован провести приличное рандомизированное исследование с ним.



Я должен напомнить, что в начале двадцатого года шли свирепые дебаты насчёт других грошовых лекарств - стероидов для госпитализированных больных с Ковидом. Инфекционисты были против, интенсивисты - за. И тут англичане молниеносно организовали огромное рандомизированное исследование -Recovery - которое за три месяца - с марта по июнь 2020 года подтвердило эффективность низких доз дексаметазона.



И все это происходило в то время, когда Кори со товарищи били себя в грудь и кричали, что с ивермектин все ясно и без рандомизированных исследований, что времени нет на рандомизации и надо спасать людей не дожидаясь доказательств.



В результате сегодня , в ноябре 2021 года, дексаметазон является частью стандартного лечения ковида, а ивермектин превратился в секту, культ антиваксеров".