Что говорят врачи про лечение COVID-19 средством от глистов

Во время пандемии появились ученые, которые якобы доказали эффективность ивермектина, препарата от глистов, чесоточных клещей, вшей и других паразитов, в лечении коронавирусной инфекции. Почему вокруг лекарства столько споров и что думают российские медики — в материале "Рамблера".
Некоторые ученые считают, что эффективность лекарства от паразитов при лечении коронавируса достигает 80%. В середине ноября появилась новость, что ивермектин мог помочь японцам добиться нулевой смертности от COVID-19 в Японии. Препарат начали применять с сентября 2021 года, после чего количество летальных случаев стало уменьшаться.
Однако многие страны официально не признают этот метод лечения. В марте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала не использовать ивермектин для лечения COVID-19 без клинических испытаний. По словам представителей ВОЗ, его влияние на улучшение состояния пациентов с коронавирусом "крайне низко".
"Имеющиеся на сегодняшний день фактические данные о применении ивермектина для лечения пациентов с COVID 19 не позволяют сделать однозначного вывода. До поступления дополнительных сведений ВОЗ рекомендует применение данного препарата исключительно в рамках клинических испытаний", — написали на сайте организации.
Тем не менее, люди по всему миру, особенно противники вакцинации, скупают ивермектин и выступают за его включение в рекомендации по лечению коронавируса.
"Что будет, если лечить ковид противогельминтными препаратами? Ответ: ваши глисты вам спасибо не скажут", — написал на своей странице в Facebook врач-терапевт Иосиф Раскин.
Медик назвал ивермектин "сектой" и "культом антиваксеров":
"Один из аргументов фанатиков ивермектина заключается в том, что ивермектин дешев, поэтому никто не был заинтересован провести приличное рандомизированное исследование с ним.
Я должен напомнить, что в начале двадцатого года шли свирепые дебаты насчёт других грошовых лекарств - стероидов для госпитализированных больных с Ковидом. Инфекционисты были против, интенсивисты - за. И тут англичане молниеносно организовали огромное рандомизированное исследование -Recovery - которое за три месяца - с марта по июнь 2020 года подтвердило эффективность низких доз дексаметазона.
И все это происходило в то время, когда Кори со товарищи били себя в грудь и кричали, что с ивермектин все ясно и без рандомизированных исследований, что времени нет на рандомизации и надо спасать людей не дожидаясь доказательств.
В результате сегодня , в ноябре 2021 года, дексаметазон является частью стандартного лечения ковида, а ивермектин превратился в секту, культ антиваксеров".
Врач общей практики, кардиолог Денис Прокофьев рассказал, что в пандемию многие лекарства используют вне основного назначения:
"Сейчас такое время, которое называется off-label, когда многие препараты используют вне инструкции в не основного их применения. Очень много попыток найти лекарственный препарат уже в существующих медикаментах. Пока это не увенчалось успехом. В отношении паразитарных инфекций, да, препарат может оказывать эффект. Но надо учитывать, что мы говорим о вирусной инфекции. Наличие бактериостатического эффекта у инвектина никто не отрицает, но использлвать его в монотерапии не получится. Чтобы лекарство получило применение, должна быть инструкция, одобренная ВОЗом, которая допускает применение этого препарата для лечения коронавируса. Тогда производитель будет нести ответственность перед пациентом, перед врачом. Но все-таки доктора ждут узкоспециализированный препарат, который направлен исключительно на лечение ковида".