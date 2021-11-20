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Ученые выявили особый иммунитет к коронавирусу у медиков

News.ruиещё 2
37 минут назад

Медики, работающие в больницах, имеют особой иммунитет к коронавирусу. К такому выводу пришли британские учёные, пишут «Известия» со ссылкой на научную работу исследователей.

Ученые выявили особый иммунитет к коронавирусу у медиков
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ruСергей Лантюхов/NEWS.ru

Исследование проводилось в одной из клиник Великобритании, под наблюдением учёных находились 58 врачей. Их изучали на предмет выявления скрытых инфекций, следили за уровнем антител. В течение четырёх месяцев участники эксперимента не показали ни одного положительного ПЦР-теста. Также не было каких-либо признаков антител или инфекций, причём даже если их коллеги в этот момент были инфицированы.

У 20 участников исследования специалисты выявили повышенный уровень концентрации Т-клеток, у 19 из них — белок, который может указывать на контакт с коронавирусом. Однако, пришли к выводу учёные, у обследуемых медработников по непонятным на данный момент причинам очень быстро заканчивался инфекционный процесс.

Специалисты предположили, что иммунитет сам по себе у врачей настолько сильный, что одолевает вирус, хотя он даже не успел закрепиться в организме. Но доказательств, подтверждающий действительный контакт с коронавирусом, у исследователей нет. И тем более непонятно, будет ли такой иммунитет эффективен при новых штаммах коронавируса.

Коронавирус,газета "Известия",
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