Ученые выявили особый иммунитет к коронавирусу у медиков

Медики, работающие в больницах, имеют особой иммунитет к коронавирусу. К такому выводу пришли британские учёные, пишут «Известия» со ссылкой на научную работу исследователей.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Исследование проводилось в одной из клиник Великобритании, под наблюдением учёных находились 58 врачей. Их изучали на предмет выявления скрытых инфекций, следили за уровнем антител. В течение четырёх месяцев участники эксперимента не показали ни одного положительного ПЦР-теста. Также не было каких-либо признаков антител или инфекций, причём даже если их коллеги в этот момент были инфицированы.

У 20 участников исследования специалисты выявили повышенный уровень концентрации Т-клеток, у 19 из них — белок, который может указывать на контакт с коронавирусом. Однако, пришли к выводу учёные, у обследуемых медработников по непонятным на данный момент причинам очень быстро заканчивался инфекционный процесс.