Врач назвал встречающийся у каждого пятого ребенка симптом COVID-19

В Роспотребнадзоре назвали встречающийся у каждого пятого ребенка симптом COVID-19 — поражение желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что он встречается у каждого пятого несовершеннолетнего, пишет ТАСС.

Фото: Владимир Гердо / ТАСС Владимир Гердо / ТАСС

По его словам, с распространением дельта-штамма доля таких детей выросла с 2 до 20 процентов с 2020 года. Эксперт отметил, что сейчас дети составляют 10,5 процента от всех заразившихся коронавирусом в России. Максимальное число случаев заболевания приходится на школьников, отметил Горелов.

Он добавил, что в подавляющем большинстве случаев — 75 процентов — источником заражения для несовершеннолетних являются члены семьи, и лишь 12,7 процента приходится на образовательные организации.