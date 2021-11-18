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Эпидемиолог назвал встречающийся у каждого пятого ребенка симптом COVID-19

Lenta.ru
3 часа назад

В Роспотребнадзоре назвали встречающийся у каждого пятого ребенка симптом COVID-19 — поражение желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что он встречается у каждого пятого несовершеннолетнего, пишет ТАСС.

Врач назвал встречающийся у каждого пятого ребенка симптом COVID-19
Фото: Владимир Гердо / ТАССВладимир Гердо / ТАСС

По его словам, с распространением дельта-штамма доля таких детей выросла с 2 до 20 процентов с 2020 года. Эксперт отметил, что сейчас дети составляют 10,5 процента от всех заразившихся коронавирусом в России. Максимальное число случаев заболевания приходится на школьников, отметил Горелов.

Он добавил, что в подавляющем большинстве случаев — 75 процентов — источником заражения для несовершеннолетних являются члены семьи, и лишь 12,7 процента приходится на образовательные организации.

По данным на 18 ноября, в России за минувшие сутки выявили 37 374 новых случая коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии достигло 9 219 912. Второй день подряд в стране фиксируется антирекорд по числу летальных исходов: за прошедшие 24 часа скончался 1251 пациент с COVID-19.

Коронавирус,Александр Горелов,Роспотребнадзор,ИТАР-ТАСС,
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