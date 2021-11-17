Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+17° в 
USD 72.82EUR 82.36
Войти в почту

Попова прокомментировала случаи заражения COVID-19 среди детей

Lenta.ru
3 часа назад

Количество инфицированных коронавирусом выросло, для детей возможность встретиться с COVID-19 стала выше, заявила главный санитарный врач России Анна Попова, сообщает ТАСС.

Попова прокомментировала случаи заражения COVID-19 среди детей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Глава Роспотребнадзора отметила, что коронавирусная инфекция угнетает иммунитет заболевшего.

Попова также предложила поменять школьную программу по биологии, чтобы дети понимали, как формируется иммунитет.

По ее мнению, меры против распространения COVID-19, которые приняты в России, эффективны, так как они помогают стабилизировать эпидемиологическую ситуацию. Главный санитарный врач страны призвала максимально быстро провести прививочную кампанию для этой категории жителей.

Коронавирус,Анна Попова,Роспотребнадзор,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители