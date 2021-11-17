Попова прокомментировала случаи заражения COVID-19 среди детей

Попова также предложила поменять школьную программу по биологии, чтобы дети понимали, как формируется иммунитет.

По ее мнению, меры против распространения COVID-19, которые приняты в России, эффективны, так как они помогают стабилизировать эпидемиологическую ситуацию. Главный санитарный врач страны призвала максимально быстро провести прививочную кампанию для этой категории жителей.