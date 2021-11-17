Попова прокомментировала случаи заражения COVID-19 среди детей

Количество инфицированных коронавирусом выросло, для детей возможность встретиться с COVID-19 стала выше, заявила главный санитарный врач России Анна Попова, сообщает ТАСС.
Глава Роспотребнадзора отметила, что коронавирусная инфекция угнетает иммунитет заболевшего.
Попова также предложила поменять школьную программу по биологии, чтобы дети понимали, как формируется иммунитет.
По ее мнению, меры против распространения COVID-19, которые приняты в России, эффективны, так как они помогают стабилизировать эпидемиологическую ситуацию. Главный санитарный врач страны призвала максимально быстро провести прививочную кампанию для этой категории жителей.