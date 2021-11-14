Врач назвал осложняющие течение COVID-19 факторы

Любое сопутствующее заболевание или патология осложняют течение коронавируса и повышают риски неблагоприятных условий. Об этом рассказал главный терапевт, заведующий отделением ЧУЗ «Центральная клиническая больница "РЖД-Медицина"», врач-терапевт врач-терапевт высшей категории Сергей Черемушкин в интервью радио Sputnik.

По словам эксперта, особенно на течение болезни влияют гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, патология крови и онкологические состояния. Помимо этого ход заболевания зависит от штамма COVID-19, иммунного ответа конкретного пациента и полученной дозы вируса.

Черемушкин отметил, что только 5-15 процентов переносят коронавирусную инфекцию тяжело. Он также напомнил, что на сегодняшний день самым надежным способом защиты от коронавируса является вакцинация.