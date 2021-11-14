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Врач назвал осложняющие течение COVID-19 факторы

Lenta.ru
2 часа назад

Любое сопутствующее заболевание или патология осложняют течение коронавируса и повышают риски неблагоприятных условий. Об этом рассказал главный терапевт, заведующий отделением ЧУЗ «Центральная клиническая больница "РЖД-Медицина"», врач-терапевт врач-терапевт высшей категории Сергей Черемушкин в интервью радио Sputnik.

Врач назвал осложняющие течение COVID-19 факторы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам эксперта, особенно на течение болезни влияют гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, патология крови и онкологические состояния. Помимо этого ход заболевания зависит от штамма COVID-19, иммунного ответа конкретного пациента и полученной дозы вируса.

Черемушкин отметил, что только 5-15 процентов переносят коронавирусную инфекцию тяжело. Он также напомнил, что на сегодняшний день самым надежным способом защиты от коронавируса является вакцинация.

Ранее пульмонолог Олег Абакумов заявил, что недосып может увеличить риск тяжелого течения COVID-19. Он объяснил, что состояние пациента с COVID-19 связано с наличием гормона мелатонина, который формируется в головном мозге ночью во время сна.

Коронавирус,Олег Абакумов,Сергей Черемушкин,ИА Sputnik,
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