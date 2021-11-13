Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+11° в 
USD 71.81EUR 82.22
Войти в почту

Мясников дал совет боящимся вакцинации россиянам

Lenta.ru
2 часа назад

Врач и телеведущий Александр Мясников дал неожиданный совет боящимся вакцинации от коронавирусной инфекции россиянам. По его словам, когда речь идет о личной безопасности, страх нелогичен. Об этом он заявил в беседе с «Вечерней Москвой».

Мясников дал совет боящимся вакцинации россиянам
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Медик отметил, что непривитым гражданам необходимо «включить мозг и не слушать идиотов», а также антипривочников, провокаторов и истериков.

«Как можно бояться прививаться, ведь это же нелогично! Вы вот используете ремень безопасности, когда едете в машине, вы же не боитесь пристегиваться», — провел параллель Мясников.

Ранее телеведущий заявил, что COVID-19 способен ускорить у детей развитие генетических хронических заболеваний.

«В первую очередь коронавирус провоцирует развитие синдрома Кавасаки, то есть острое воспаление сосудов c поражением коронарных артерий», — отметил Мясников.

Другим опасным последствием, по словам врача, является синдром мультисистемного воспаления — редкой болезни, течение которой характеризуется высокой температурой, кислородной недостаточностью и низким давлением.

Коронавирус,Александр Мясников,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители