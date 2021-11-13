Мясников дал совет боящимся вакцинации россиянам

Врач и телеведущий Александр Мясников дал неожиданный совет боящимся вакцинации от коронавирусной инфекции россиянам. По его словам, когда речь идет о личной безопасности, страх нелогичен. Об этом он заявил в беседе с «Вечерней Москвой».