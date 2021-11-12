Российские ученые создают препараты от COVID. Что это будет

Президент России Владимир Путин объявил о скором появлении новых лекарств от коронавирусной инфекции. "Рамблер" разбирался в том, как работают отечественные ученые на поприще борьбы с COVID-19.

Блокировать

Видео дня

Российские специалисты сейчас ведут работу над несколькими препаратами. В частности, уже в этом году может быть зарегистрирован препарат "МИР-19", созданный Институтом иммунологии Федерального медико-­биологического агентства.

"Был разработан этиотропный противовирусный препарат для лечения COVID-19 "МИР 19", который в настоящее время завершает вторую фазу клинических исследований", — сказала глава ФМБА Вероника Скворцова.

Препарат состоит из двух компонентов: действующего агента – малых интерферирущих РНК – и пептида носителя. Он действует на участок генома коронавируса и не дает вирусу размножаться.

Это ингаляционное лекарство без обнаруженных побочных эффектов. При этом его будут назначать сразу же, при положительном ПЦР-тесте и при появлении первых признаков заболевания. Пациентам будут рекомендованы 20-минутные ингаляции два раза в день.

Подавить

Недавно о новой разработке исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи рассказал директор центра Александр Гинцбург. Он отметил, что ученые создают лекарство для подавления размножения коронавируса.

"Не могу пообещать, что это будет в течение нескольких месяцев. Нужно больше времени",— объяснил ученый.

Кроме того, Гинцбург пообещал, что в январе начнутся испытания другого вещества на базе антител, которое будет использоваться при терапии зараженных COVID-19.

А что Америка

При этом американские ученые уже заявили о первом лекарстве, эффективно справляющимся с коронавирусом.

В частности, лекарство молнупиравир было разработано в Университете Эмори (США) университетской фармацевтической компанией Drug Innovation Ventures at Emory (DRIVE) и изначально эффективно действовало против гриппа.

Оказалось, что лекарство на 50% сокращает число госпитализаций среди пациентов с коронавируса из групп риска, а также значительно снижает смертность от болезни. Это первый препарат, показавший такие результаты. При этом он используется орально — его нужно принимать пять дней дважды в сутки, а ремдесивир и всевозможные моноклональные антитела, о которых писали ранее, вводятся внутривенно.

В 2022 году, согласно прогнозам, продажи молнупиравира составят $5 млрд.