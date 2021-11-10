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Названы продукты для быстрого выздоровления от COVID

Мария Каткова
2 часа назад

Диетолог-нутрициолог Лера Лавски назвала продукты, которые нужно употреблять людям, болеющим коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.

Названы продукты для быстрого выздоровления от COVID
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам эксперта, для формирования Т-клеточного иммунитета необходим цинк. Этот микроэлемент включен в протоколы лечения коронавируса. Он есть в мясе и в растительной пище.

"Цинк содержится в продуктах животного происхождения: в мясе, в печени, рыбе и морепродуктах (устрицы, моллюски и сельдь). Из растительных источников: зародыши пшеницы, бурый рис, овес, морковь, горох, шпинат, лук и практически все орехи"

Кроме того, нутрицсолог рассказала, как можно без анализов определить нехватку цинка в организме. Симптомы дефицита этого микроэлемента: высыпания, воспаления и шелушения на коже, появление язв и дерматита. Также от нехватки цинка может появиться псориаз, а раны на коже заживают дольше обычного.

В межсезонье многие люди прибегают к приему витаминов и БАДов, в последнее время они делают это без назначений врача. В связи с этим были названы бесполезные и вредные пищевые добавки и витамины.

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