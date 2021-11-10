Названы продукты для быстрого выздоровления от COVID

Диетолог-нутрициолог Лера Лавски назвала продукты, которые нужно употреблять людям, болеющим коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам эксперта, для формирования Т-клеточного иммунитета необходим цинк. Этот микроэлемент включен в протоколы лечения коронавируса. Он есть в мясе и в растительной пище.
"Цинк содержится в продуктах животного происхождения: в мясе, в печени, рыбе и морепродуктах (устрицы, моллюски и сельдь). Из растительных источников: зародыши пшеницы, бурый рис, овес, морковь, горох, шпинат, лук и практически все орехи"
Кроме того, нутрицсолог рассказала, как можно без анализов определить нехватку цинка в организме. Симптомы дефицита этого микроэлемента: высыпания, воспаления и шелушения на коже, появление язв и дерматита. Также от нехватки цинка может появиться псориаз, а раны на коже заживают дольше обычного.
В межсезонье многие люди прибегают к приему витаминов и БАДов, в последнее время они делают это без назначений врача. В связи с этим были названы бесполезные и вредные пищевые добавки и витамины.