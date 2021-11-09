Российский врач назвал эффективный препарат для ревакцинации

Российский врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с РИА Новости назвал самый эффективный препарат для ревакцинации против коронавируса.

Фото: Кирилл Зыков / Агентство «Москва» Кирилл Зыков / Агентство «Москва»

По словам специалиста, ревакцинироваться от COVID-19 можно любой российской вакциной, однако самой эффективной он назвал «Спутник V», так как она предотвращает тяжелое течение болезни, летальный исход и само заболевание.

«Побочных эффектов никаких не будет, две платформы могут дополнять друг друга. Научные данные по этому еще не опубликованы, идут исследования», — пояснил специалист.

По словам Тимакова, зарубежные исследования показывают, что комбинация различных вакцин эффективна для предотвращения заражения, комбинированный иммунитет может более активно формировать вируснейтрализующие антитела.