Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+2° в 
USD 71.49EUR 82.81
Войти в почту

Рошаль раскритиковал уволившихся из-за нежелания вакцинироваться врачей

Lenta.ru
44 минуты назад

Президент Национальной медицинской палаты (НМП) Леонид Рошаль назвал недопустимым отказ врачей от работы из-за нежелания вакцинироваться. Об этом сообщили в пресс-службе ассоциации, пишет «Интерфакс».

Рошаль раскритиковал уволившихся из-за нежелания вакцинироваться врачей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его словам, национальная медицинская палата на протяжении многих лет выступает на стороне сотрудников скорой помощи. Однако, подчеркнул специалист, рисковать здоровьем пациентов и не оказывать им помощь — преступление, которое не может найти оправдание.

«У нас есть иные формы несогласия», — заключил Рошаль.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что сотрудников скорой помощи в Еврейской автономной области (ЕАО), уволившихся из-за нежелания делать прививку от COVID-19, нельзя считать «антиваксерами». К работе с больными необходимо допускать не только вакцинированных врачей, но и переболевших, добавил специалист.

Накануне в Облучье Еврейской автономной области коллектив сотрудников станции скорой помощи, состоящий из 15 человек, отказался делать прививки против COVID-19 и уволился. Согласно постановлению главного санитарного врача по ЕАО Павла Копылова, 80 процентов всех сотрудников скорой помощи должны быть привиты к 15 ноября. Позже еще 12 сотрудников скорой помощи написали заявление об увольнении.

Коронавирус,Павел Копылов,Александр Мясников,Леонид Рошаль,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители