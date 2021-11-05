Половина тех, кто не хочет вакцинироваться от SARS-CoV-2, сообщают, что ничто не может изменить их мнение. Результаты национального опроса, которые раскрывают общий портрет противников вакцинации в США, опубликованы в журнале Scientific Reports.

В опросе участвовали 6037 взрослых американцев, две трети которых проживали в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Далласе или Чикаго. Оказалось, что 21,4 процента участников со всех концов США не желали вакцинироваться от SARS-CoV-2 по сравнению с 19,7 процента в Далласе, 11,5 процента в Лос-Анджелесе, 11,2 процента в Чикаго и 10,1 процента в Нью-Йорке. Половина тех, кто не желал делать вакцину, заявили, что не сделают этого ни при каких обстоятельствах, при этом для большинства это было связано с опасениями по поводу безопасности вакцины.

Нежелание пройти вакцинацию, как правило, было чаще среди тех, кто работал вне дома, придерживался консервативных политических взглядов, имел более низкий семейный доход и ранее не имел положительного результата теста на COVID-19. Уровень образования, раса, возраст и пол не всегда были связаны с нежеланием пройти вакцинацию.