«Заболела после прививки и молюсь, чтобы меня не оштрафовали»

Прививку от коронавируса первым в семье сделал 96-летний дедушка мужа. Вот у кого стоит поучиться заботе о здоровье. Следом за ним потянулись все родственники. Кроме моей мамы: она каждый день перебирает случаи знакомых и незнакомых людей, которые сделали прививку от коронавируса и умерли. Спорить бесполезно....

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Я против вакцинации ничего не имею, наоборот, выступаю исключительно за. И сделала прививку летом в другом регионе страны, где на тот момент находилась. Народ там вакцинировался довольно активно. После первой дозы на протяжении нескольких часов чувствовалась слабость — больше никаких признаков недомогания. А вот уже после второго укола спустя три недели организм сопротивлялся по полной — озноб, температура, головная боль и все это около пятнадцати часов. Ха, можно сказать, что реакция на прививку оказалась болезненней, чем само течение коронавирусной инфекции...

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Последнюю поймала спустя три месяца. От кого заразилась, понятия не имею, хотя круг моих перемещений был узок: переболевшие или привитые друзья по соседству, магазины рядом с домом и детские площадки. Началось все с типичных признаков ОРВИ: глаза слезятся, из носа льется, температура 37,4... Мыслей о коронавирусе не было, пока на третий день домашняя буженина и любимые сырные палочки вдруг не потеряли вкус и запах! Это произошло в среду вечером — за ужином я поняла, что ничего не чувствую....

Утром уже стояла в поликлинике под дверью кабинета 113, где принимают пациентов с признаками ОРВИ. Очередь небольшая, но двигалась медленно. В крошечном кабинете принимают врач и медсестра: маска на лице первой наблюдается в районе подбородка, у второй, как и положено, нос прикрыт.... Врач измеряет температуру, быстро берет тест из носоглотки и констатирует через минуту: «Тест положительный». Дальше за дело берется медсестра. Просит сфотографировать первый разворот моего паспорта, фотографирует лицо без маски на старенький планшет, подкладывает пару бумажек (с текстом мелким шрифтом) на подпись — мне ни одного экземпляра не предлагается. Я быстро все подписываю, думая, что там типичное согласие на обработку персональных данных и домашнее лечение. У меня легкое течение инфекции, потому другие варианты не рассматриваются.

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А за дверью тем временем бьется мужчина. Он кричит, что две недели назад уже сидел здесь в очереди и больше делать этого не намерен. Ему тогда сделали тест — он оказался положительным. И вот спустя две недели к нему никто не приходит делать повторный тест и он крайне возмущен этим фактом. Пока скандалист побежал жаловаться заведующей на третий этаж, я с двумя коробками данных мне таблеток отправляюсь восвояси. Мне было сказано никуда не выходить из дома ближайшие две недели, а потом «врач сам позвонит».

Вот уже пять дней сижу дома: принимаю таблетки, промываю нос морской водой, брызгаю горло «Мирамистином». Друзья спрашивают: «Как ты себя чувствуешь?». Не знаю, что и ответить. Первые дни вечером поднималась температура, бил озноб, ночью просыпалась от холода под тяжелым пуховым одеялом. Зловонные детские подгузники больше не пахнут — совсем! Духи, дезодоранты, специи — все потеряло свой запах. Аппетит присутствует, но, кажется, можно питаться одним «Дошираком» — если вкуса не чувствуешь, то зачем платить больше? Сознание будто затуманено: реакции заторможенные, даже зрение, кажется, потеряло остроту... Настроение так себе.

Подруга по телефону подбадривает, мол обоняние скоро точно вернется. И заодно спрашивает, установила ли я приложение «Социальный мониторинг», которое должны активировать все, кто заболел коронавирусной инфекцией. А я первый раз об этом слышу! Конечно, я в курсе, что обязана соблюдать карантин, чтобы не заразить других людей. Сижу дома, заказываю продукты с доставкой на дом. Но установить приложение и отчитываться с помощью селфи о местонахождении — это несколько другое, не так ли? И почему об этом никто не предупреждает?! В поликлинике ни слова не сказали.... Мне звонили из оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, называли имена пяти человек, с которыми я потенциально могла контактировать — все фамилии мне незнакомы (откуда их взяли?). О приложении ни слова. А потом увидишь на Госуслугах штраф в 4 тысячи рублей за то, что отказался от установки?! Успокаивает лишь, что сначала должна прийти СМС с инструкцией — я пока не получала.

Опрос знакомых тоже наводит на мысли: переболели почти все, но как-то подпольно. Одни бессимптомно (но не заметить потеряю обоняния невозможно, уж извините), другие не сдавали тестов (сведения сразу поступят властям), а лечились по рекомендациям знакомых врачей или переболевших друзей... Таким образом, цифры болеющих и переболевших в стране куда выше официальной статистики.