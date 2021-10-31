Эпидемиолог развеял миф о вакцинации от коронавируса

Замруководителя по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов развеял миф о вакцинации от коронавируса в беседе с «Известиями».

По его словам, некоторые люди думают, что с введением препарата вирус попадает в организм, и поэтому вакцинированный становится источником инфекции для окружающих.

«К сожалению, миф этот укоренился. Но я с уверенностью могу сказать, что ни одна вакцина в мире живого вируса не содержит», — отметил он.

Также Горелов отметил, что любой человек — привившийся, непривившийся — восприимчив в разной степени к коронавирусу.