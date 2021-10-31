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Эпидемиолог развеял миф о вакцинации от коронавируса

Lenta.ru
4 часа назад

Замруководителя по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов развеял миф о вакцинации от коронавируса в беседе с «Известиями».

Эпидемиолог развеял миф о вакцинации от коронавируса
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его словам, некоторые люди думают, что с введением препарата вирус попадает в организм, и поэтому вакцинированный становится источником инфекции для окружающих.

«К сожалению, миф этот укоренился. Но я с уверенностью могу сказать, что ни одна вакцина в мире живого вируса не содержит», — отметил он.

Также Горелов отметил, что любой человек — привившийся, непривившийся — восприимчив в разной степени к коронавирусу.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что вакцинация от коронавирусной инфекции при постковидном синдроме может улучшить состояние пациента. По словам специалиста, до сих пор плохо понятно, чем обусловлен постковидный синдром.

Коронавирус,Александр Горелов,Александр Гинцбург,Роспотребнадзор,газета "Известия",
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