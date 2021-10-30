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Врач объяснил, как COVID-19 влияет на память

Letidor.ruиещё 1
2 часа назад

Многие из симптомов коронавируса уже хорошо изучены. Однако врачи постоянно открывают новые. Один из них — влияние COVID-19 на память. Коронавирус повреждает отделы головного мозга, из-за чего происходят когнитивные нарушения: человек плохо спит, снижается способность запоминать, появляется тревожность. О том, как COVID-19 влияет на память, читайте в нашей новости.

Врач объяснил, как COVID-19 влияет на память
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Два года изучения последствий коронавируса на человека показали, что болезнь серьезно сказывается на головном мозге. У некоторых заболевших появляются значительные когнитивные ухудшения. Одно из них — забывчивость.

«Вирус нейротропен: попадая в нервную систему через обонятельные рецепторы в верхней носовой раковине, может повреждать напрямую структуры головного мозга, такие как лимбическая система, гипоталамус, мозжечок, дыхательный центр и другие»,

— говорит врач-невролог Надежда Бояринова в интервью «Известиям».

Некоторые переболевшие отмечают спутанность сознания, нарушение когнитивных функций, общее утомление. Все эти симптомы могут быть связаны с негативным влиянием коронавируса на мозг. К этому добавляются стресс и паника, которые вызваны не только COVID-19, но и многочисленными теориями вокруг него.

«COVID-19 — это длительно воздействующий источник стресса, приводящий к повышенной тревожности, сниженному настроению, что также снижает память и другие познавательные функции»,

— добавляет врач.

Коронавирус,газета "Известия",
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