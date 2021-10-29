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Коронавирус оказался опасен для слуха

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Ученые Гарвардской школы медицины в Бостоне выяснили причины нарушения слуха у пациентов с COVID-19. Оказалось, что коронавирус SARS-CoV-2 способен атаковать клетки слухового аппарата, поскольку те обладают рецептором ACE2, с которым связывается S-белок вируса. О новой опасности инфекции сообщается в статье, опубликованной в журнале Communications Medicine.

Коронавирус оказался опасен для слуха
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Врачи сообщили о десяти случаях аудиовестибулярных симптомов у больных COVID-19, таких как потеря слуха, вестибулярная дисфункция и шум в ушах. Исследователи проанализировали ткань внутреннего уха у пациентов, а также у мышей, чтобы выявить причинно-следственную взаимосвязь между SARS-CoV-2 и слуховыми нарушениями. Чтобы смоделировать течение инфекции, из плюрипотентных стволовых клеток человека были выращены клетки внутреннего слухового аппарата: двумерные отические просенсорные клетки (OPC), предшественники шванновских клеток (SCP), а также органоиды (трехмерная культура тканей) внутреннего уха.

Оказалось, что ткань внутреннего уха взрослого человека экспрессирует рецептор ангиотензинпревращающего фермента 2 (ACE2), трансмембранную протеазу серина 2 (TMPRSS2) и FURIN, необходимые для проникновения вируса в клетки. Кроме того, выяснилось, что волосковые клетки и шванновские клетки в вестибулярном и слуховом аппарате человека также могут быть инфицированы SARS-CoV-2.

ACE2 — это рецепторы на поверхности клеток, к которым прикрепляется S-белок коронавируса, что обеспечивает заражение клетки. ACE2 были найдены у клеток в легких, а также в других органах, которые могут поражаться при коронавирусной инфекции.

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