Ученые разработали светильник, убивающий коронавирус

Американские ученые и инженеры разработали светильник, видимый синий свет которого подавляет инфекцию и репликацию коронавируса SARS-CoV-2 не только в помещении, но и в клетках человека, статья опубликована в журнале Scientific Reports.

Специалисты исходили из того, что ультрафиолет используется для стерилизации, но при больших дозах облучения он может вызывать повреждение геномов млекопитающих, вызывая нарушая ДНК.

«Смягчение инфекции SARS-CoV-2 с помощью световой терапии требует базовых знаний о том, какое сочетание длины волны и доз света наиболее эффективно препятствует вирусной инфекции и репликации, сводя к минимуму повреждение тканей и клеток хозяина», – сказано в публикации.

Ученые экспериментальным путем подобрали частоту, которая убивает вирус SARS-CoV-2 независимо от того, находится он внутри живой клетки или за ее пределами. Исследовали создали трехмерные клеточные модели из донорских клеток, которые получили из бронхов и трахеи одного человека. Модели обладали толщиной в три –четыре слоя клеток мукоцилиарного эпителия, их подвергали воздействию света длин волн 385, 405 и 425 нанометров. Первые показали уменьшение жизнеспособности клеток на 50%, вторые – на 25%, а волны длиной 425 нанометров в видимой части спектра тканям не причиняли вреда.

Чтобы закрепить результаты, специалисты изучили влияние синего света с длиной волны 425 нанометров на клетки Vero E6, которые используются для оценки цитотоксических свойств потенциальных агентов против SARS-CoV-2. В итоге низких доз света было достаточно, чтобы уменьшить вирусную нагрузку. Высокие дозы показали снижение инфицирования на 99,9% без отрицательного воздействия на жизнеспособность неинфицированных клеток.