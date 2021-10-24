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Грудное вскармливание исключили из противопоказаний для "Спутника V"

ТАССиещё 4
2 часа назад

Период грудного вскармливания исключен из перечня противопоказаний для вакцинации от новой коронавирусной инфекции "Спутником V", соответствующие изменения внесены в инструкцию к препарату от 15 октября.

Грудное вскармливание исключили из противопоказаний для "Спутника V"
Фото: ТАССТАСС

Данную информацию ТАСС также подтвердили в пресс-службе Минздрава РФ. "Клинические исследования по применению препарата "Гам-ковид-вак" у женщин, кормящих грудью, и младенцев отсутствуют. В настоящее время неизвестно, способны ли действующие вещества, входящие в состав вакцины, проникать в грудное молоко. Перед принятием решений о вакцинации кормящей женщины необходимо оценить риски и пользу данной вакцинации", - говорится в обновленной инструкции.

В предыдущей версии документа указывалось, что применение "Спутника V" в период грудного вскармливания противопоказано.

В июле Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже советовала кормящим матерям вакцинироваться от COVID-19. Тогда стратегическая консультативная группа ВОЗ по иммунизации на своем заседании пришла к выводу, что младенцы в таких случаях не только не подвергаются риску, но и могут получить защиту от вакцины, которой привиты их матери.

Коронавирус,Минздрав РФ,ВОЗ,ИТАР-ТАСС,
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